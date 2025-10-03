UKPNP leader says Pakistan is sinking titanic rampant corruption rights violations PoJK पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक, नहीं करनी इसकी सवारी; PoJK नेता ने की गजब बेइज्जती, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़UKPNP leader says Pakistan is sinking titanic rampant corruption rights violations PoJK

पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक, नहीं करनी इसकी सवारी; PoJK नेता ने की गजब बेइज्जती

जामिल मकसूद ने कहा, 'युवा यह कहकर खड़े हो गए हैं कि हम एकजुट जम्मू-कश्मीर चाहते हैं। हम अपनी स्थानीय पहचान को पाकिस्तान में विलय या नष्ट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है और हम उसकी सवारी के लिए तैयार नहीं हैं।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 02:48 PM
यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) के नेता जामिल मकसूद ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। यूकेपीएनपी के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ने कहा, 'पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) के लोग अब इसकी सवारी करने को तैयार नहीं हैं।' मकसूद ने बताया कि भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बुनियादी सेवाओं से वंचित करना लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। यही PoJK में हिंसक प्रदर्शनों का मुख्य कारण है। 60वें UNHRC सत्र के दौरान उन्होंने कहा, 'संवैधानिक बंधनों ने स्थानीय आबादी को भड़का दिया है। PoJK नकली व घटिया खाद्य पदार्थों और पाकिस्तान में निर्मित हर चीज का प्रमुख बाजार है। लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और रोजगार के अवसरों से वंचित हैं।'

जामिल मकसूद ने कहा, 'युवा यह कहकर खड़े हो गए हैं कि हम एकजुट जम्मू और कश्मीर चाहते हैं। हम अपनी स्थानीय पहचान को पाकिस्तान में विलय या नष्ट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है और हम उसकी सवारी के लिए तैयार नहीं हैं।' कई दिनों से PoJK में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं। अशांति के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राणा सनाउल्लाह, अहसान इकबाल और पीपीपी नेता राजा परवेज अशरफ सहित 8 सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति को मुजफ्फराबाद भेजा है, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नागरिक समाज गठबंधन से बातचीत करेगी।

पाकिस्तानी सत्ता पर लगाए गंभीर आरोप

भ्रष्टाचार, खराब शासन और बुनियादी जरूरतों की कमी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जोरदार प्रदर्शनों के चलते मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जिससे परिवार अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से कट गए हैं। मौजूदा स्थिति पर को देखते हुए जामिल मकसूद ने पाकिस्तान को 'बेरहम राज्य' करार दिया, जो बार-बार अपने लोगों के खिलाफ बल प्रयोग करता है। उन्होंने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान, सिंध और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी मानवाधिकार देने से इनकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानी सत्ता का लोगों को दबाने का इतिहास रहा है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में लोग लगातार दमन का सामना करते हैं। अब हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान इन शांतिपूर्ण आंदोलनों को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश कर रहा है।'

Jammu And Kashmir News Pakistan

