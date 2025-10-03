पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक, नहीं करनी इसकी सवारी; PoJK नेता ने की गजब बेइज्जती

जामिल मकसूद ने कहा, 'युवा यह कहकर खड़े हो गए हैं कि हम एकजुट जम्मू-कश्मीर चाहते हैं। हम अपनी स्थानीय पहचान को पाकिस्तान में विलय या नष्ट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है और हम उसकी सवारी के लिए तैयार नहीं हैं।'

यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) के नेता जामिल मकसूद ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। यूकेपीएनपी के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ने कहा, 'पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) के लोग अब इसकी सवारी करने को तैयार नहीं हैं।' मकसूद ने बताया कि भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बुनियादी सेवाओं से वंचित करना लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। यही PoJK में हिंसक प्रदर्शनों का मुख्य कारण है। 60वें UNHRC सत्र के दौरान उन्होंने कहा, 'संवैधानिक बंधनों ने स्थानीय आबादी को भड़का दिया है। PoJK नकली व घटिया खाद्य पदार्थों और पाकिस्तान में निर्मित हर चीज का प्रमुख बाजार है। लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और रोजगार के अवसरों से वंचित हैं।'

जामिल मकसूद ने कहा, 'युवा यह कहकर खड़े हो गए हैं कि हम एकजुट जम्मू और कश्मीर चाहते हैं। हम अपनी स्थानीय पहचान को पाकिस्तान में विलय या नष्ट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है और हम उसकी सवारी के लिए तैयार नहीं हैं।' कई दिनों से PoJK में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं। अशांति के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राणा सनाउल्लाह, अहसान इकबाल और पीपीपी नेता राजा परवेज अशरफ सहित 8 सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति को मुजफ्फराबाद भेजा है, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नागरिक समाज गठबंधन से बातचीत करेगी।