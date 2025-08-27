UK Rape Gang Inquiry Pakistani rape gangs active in 85 areas British MP detailed report 85 इलाकों में एक्टिव पाक रेप गैंग, नाबालिगों को बनाते हैं शिकार; ब्रिटिश MP की चौंकाने वाली रिपोर्ट, International Hindi News - Hindustan
इस मुद्दे ने ब्रिटेन में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। एलन मस्क और जेके राउलिंग जैसे प्रमुख हस्तियों ने इस मामले पर अपनी आवाज उठाई है। मस्क ने प्रशासन और सीपीएस की विफलताओं की आलोचना की।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, लंदनWed, 27 Aug 2025 07:07 PM
ब्रिटेन में एक निजी जांच ने देश के 85 स्थानीय प्राधिकरणों में बाल यौन शोषण के मामलों का खुलासा किया है। जांच को निर्दलीय सांसद रुपर्ट लोव ने शुरू किया था और इसे 'रेप गैंग इन्क्वायरी' के नाम से जाना जाता है। इस जांच ने ऐतिहासिक और वर्तमान मामलों को उजागर किया है। जांच के अनुसार, मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुषों द्वारा संचालित इन गिरोहों ने लंबे समय तक नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया और इस मामले में सार्वजनिक संस्थानों की घोर लापरवाही सामने आई है।

रुपर्ट लोव पहले रिफॉर्म यूके के सांसद थे और अब स्वतंत्र सांसद के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि उनकी जांच में 85 स्थानीय क्षेत्रों में गिरोह आधारित बाल यौन शोषण के मामले पाए गए हैं, जिनमें कुछ मामले 1960 के दशक तक के हैं। जांच के दौरान सैकड़ों पीड़ितों, उनके परिवारों और मुखबिरों ने संपर्क किया, और हजारों फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन (एफओआई) अनुरोध भी दायर किए गए। जांच में यह भी पाया गया कि मुख्य रूप से पाकिस्तानी पुरुषों द्वारा किए गए इन अपराधों में सार्वजनिक निकायों की लापरवाही एक महत्वपूर्ण कारक रही है।

प्रभावित क्षेत्र और जांच का दायरा

जांच में एबरडीन सिटी, ब्रेंट, कैंटरबरी, लीसेस्टर और नॉर्विच जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एक पोस्ट में कहा गया कि यह सूची और भी लंबी हो सकती है। टेलफोर्ड में 40 वर्षों में 1,000 से अधिक लड़कियों, जिनमें कई 11 वर्ष की थीं, का यौन शोषण और तस्करी की गई। रोथरहम में 1997 से 2013 के बीच लगभग 1,500 लड़कियों को निशाना बनाया गया।

संस्थागत विफलता और विवाद

रिपोर्ट ने ब्रिटेन की पुलिस, सामाजिक सेवाओं और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) की विफलताओं को उजागर किया है। 2014 में प्रोफेसर एलेक्सिस जे की स्वतंत्र जांच ने भी रोथरहम में 1,400 पीड़ितों की पहचान की थी और संस्थानों की निष्क्रियता को रेखांकित किया था। कई मामलों में, पीड़ितों को गंभीरता से नहीं लिया गया, और कुछ को उनकी शिकायतों के लिए दोषी ठहराया गया। डर था कि अपराधियों की जातीयता उजागर करने से सामुदायिक तनाव बढ़ सकता है, जिसके कारण अधिकारियों ने कार्रवाई करने में देरी की।

ताजा जांच एक सामुदायिक हित कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसने लगभग 6,20,000 पाउंड की धनराशि जुटाई है। इस धन का उपयोग पैनल और कानूनी सलाहकार शुल्क, किराए, गवाहों के लिए यात्रा खर्च आदि के लिए किया जाएगा। बचे हुए धन को यौन शोषण से बचे लोगों के लिए चैरिटी को दान करने की योजना है। इस साल के अंत में पीड़ितों, बचे लोगों और विशेषज्ञों से सुनवाई की उम्मीद है, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी।

सांसद ने एक पोस्ट में लिखा, "मुझे पहले कभी इतना यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तानी बलात्कार गिरोह की गतिविधियां अनगिनत समुदायों और कस्बों में जगजाहिर रही होंगी। जगजाहिर। बलात्कारों के पैमाने को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अगर किसी विदेशी नागरिक को पता था और उसने कुछ नहीं किया, तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए। सहभागी होना ही सही शब्द है। अगर किसी ब्रिटिश नागरिक को पता था और उसने कुछ नहीं किया, तो उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो सबूत हम देख रहे हैं, उनसे यह बिल्कुल साफ है कि बड़ी संख्या में लोगों को पता तो रहा होगा, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया। यह बुराई है। सरासर बुराई। विदेशी नागरिकों को निर्वासित किया जाना चाहिए। दोहरी नागरिकता वाले लोगों की ब्रिटिश नागरिकता छीन ली जानी चाहिए और फिर उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। अगर इसका नतीजा हजारों लोगों का निर्वासन होता है, तो यही होना चाहिए। इस रुख के लिए मुझे काफी आलोचना झेलनी पड़ी है, जिसमें सुधारवादी नेतृत्व की आलोचना भी शामिल है, जिन्होंने इस पर मुझे सेंसर करने की कोशिश की। मुझे अब इसकी परवाह नहीं रही। इस बुराई को निकालना होगा। कैंसर को आखिरकार निकालना होगा। दोषी को निर्वासित किया जाना चाहिए/उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।"

जांच पर विवाद

हालांकि, इस जांच को लेकर विवाद भी सामने आया है। सर्वाइवर्स आर्काइव रिसर्च प्रोजेक्ट की संस्थापक डोना एडमंड्स ने दावा किया कि उन्हें बिना सूचना के जांच पैनल से हटा दिया गया और उन्होंने जांच को "पूरी तरह से अव्यवस्थित" करार दिया। एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि जांच टीम को "कुछ भी पता नहीं था" और उन्होंने रॉदरहम ग्रूमिंग कांड की सर्वाइवर सैमी वुडहाउस पर सारा बोझ डाल दिया। डोना ने यह भी कहा कि इस तरह की जांच के लिए प्रशिक्षित शोधकर्ताओं और चिकित्सकों की आवश्यकता है जो आघातग्रस्त लोगों से सबूत इकट्ठा करने और उनका समर्थन करने में सक्षम हों। उन्होंने रुपर्ट लोव पर और अधिक धन जुटाने की मांग की ताकि जांच में उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। इसके जवाब में, लोव ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि सब कुछ पेशेवर तरीके से किया गया है और पीड़ितों का कल्याण उनकी एकमात्र प्राथमिकता है।

IICSA और सरकारी प्रतिक्रिया

यह जांच उस समय सामने आई है जब ब्रिटेन में बाल यौन शोषण के मुद्दे पर पहले से ही चर्चा चल रही है। प्रोफेसर एलेक्सिस जे की अगुवाई में स्वतंत्र जांच (IICSA) ने 2022 में अपनी सात साल की जांच के बाद 20 सिफारिशें दी थीं, जिसमें संस्थागत विफलताओं और इंग्लैंड व वेल्स में हजारों पीड़ितों की बात सामने आई थी। इसने बाल यौन शोषण को "महामारी" करार दिया था।

जनवरी में, एक्स के मालिक एलन मस्क द्वारा ब्रिटेन के ग्रूमिंग कांडों की आलोचना के बाद यह मुद्दा सुर्खियों में आया। इसके बाद सरकार ने बैरोनेस लुईस केसी द्वारा एक रैपिड ऑडिट की घोषणा की, जिसमें ग्रूमिंग गिरोहों की व्यापकता का अध्ययन किया गया। जून में प्रकाशित इस ऑडिट में पाया गया कि पिछले एक दशक से अधिक समय से अपराधियों की नस्ल और राष्ट्रीयता के डेटा की कमी एक "बड़ी विफलता" रही है। इसमें 12 सिफारिशें दी गईं, जिनमें एक राष्ट्रीय जांच शामिल है।

गृह सचिव यवेट कूपर ने संसद में कहा कि ऑडिट के निष्कर्ष "निंदनीय" हैं और सरकार इन सभी 12 सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि तीन पुलिस बलों के डेटा से "एशियाई और पाकिस्तानी मूल के पुरुषों की अधिकता" का स्पष्ट सबूत मिला है। कूपर ने कहा कि संगठनों द्वारा नस्लीय संवेदनशीलता के डर से इस विषय को टालने की प्रवृत्ति रही है, जिसने गलतफहमियों को बढ़ावा दिया है।

आलोचनाएं और भविष्य की दिशा

रुपर्ट लोव ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि लेबर पार्टी ने दो महीने पहले राष्ट्रव्यापी कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा, "पीड़ितों का संदेश स्पष्ट है: अब और देरी नहीं। बहुत सारे वादे तोड़े गए हैं; अब समय है कार्रवाई और कठोर न्याय का।" उनकी जांच में गवाहों को बाध्य करने की शक्ति नहीं है, लेकिन उनकी वेबसाइट के अनुसार, यदि कोई गवाह उपस्थित होने से इनकार करता है, तो इसे अंतिम रिपोर्ट में नोट किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।

दूसरी ओर, सर्वाइवर्स ट्रस्ट और एक्ट ऑन IICSA की नीति प्रमुख लुसी डकवर्थ ने कहा कि 85 क्षेत्रों में शोषण के मामले मिलने की बात "आश्चर्यजनक नहीं" है। उन्होंने कहा, "यह हर जगह हो रहा है। हर बच्चा बाल यौन शोषण के जोखिम में है। एक और जांच रास्ता नहीं है। हमारे पास पहले से ही IICSA की सिफारिशें हैं, अब कार्रवाई का समय है।" उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों की नस्ल के बारे में डेटा की कमी के कारण इस मुद्दे को समझना मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बाल यौन शोषण की कोई सीमा नहीं है। डकवर्थ ने गृह सचिव से संसद के अगले सत्र में IICSA की सिफारिशों को लागू करने की समय-सीमा और रणनीतियों का विवरण प्रकाशित करने की मांग की है।

