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ब्रिटेन में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा 'ताला', पीएम स्टार्मर का बड़ा ऐलान

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, लंदन
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UK Social Media Ban: ब्रिटेन ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर दुनिया का सबसे सख्त कदम उठाते हुए ऐलान कर दिया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों पर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग और लाइवस्ट्रीमिंग सेवाओं का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 

ब्रिटेन में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा 'ताला', पीएम स्टार्मर का बड़ा ऐलान

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को देश की युवा पीढ़ी की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक और सख्त घोषणा की है। सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग ऐप्स और लाइवस्ट्रीमिंग सेवाओं तक पहुंच से पूरी तरह प्रतिबंधित करने जा रही है। यह कदम बच्चों को हानिकारक डिजिटल सामग्री, साइबर बुलिंग, अनुपयुक्त वीडियो और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री स्टार्मर ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस प्रस्तावित कानून का अनावरण करते हुए कहा कि मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि पूर्ण प्रतिबंध ही सही विकल्प है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह सही फैसला है। उन्होंने स्वीकार किया कि नीति को लागू करने में कई चुनौतियां आएंगी, फिर भी सरकार प्रौद्योगिकी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार है।

इस दौरान स्टार्मर ने जोर देकर कहा कि अगर बड़ी टेक कंपनियां इसका विरोध भी करती हैं तो भी हम इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों की सुरक्षा और खुशी से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने इस मुद्दे को 'हमारे समय की सबसे बड़ी बहसों में से एक' बताया और कहा कि सरकार अब परिवारों के पक्ष में खड़ी है, न कि उस यथास्थिति के पक्ष में जो बच्चों के लिए कारगर साबित नहीं हुई है।

प्रस्ताव की मुख्य बातें

  • 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, एक्स समेत सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने से रोक दिया जाएगा।
  • गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और लाइवस्ट्रीमिंग सेवाओं पर भी सख्त आयु प्रतिबंध लागू होंगे।
  • सरकार अगले साल की शुरुआत (संभावित रूप से वसंत ऋतु) में इस कानून को लागू करने का लक्ष्य रख रही है।
  • क्रिसमस से पहले संसद में बिल पास कराने की योजना है।
  • स्टार्मर ने दावा किया कि ब्रिटेन का यह कदम दुनिया में 'विश्व-अग्रणी' होगा और ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रतिबंध से भी अधिक सख्त साबित हो सकता है।

बता दें कि ब्रिटेन अब उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो रहा है जो बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को सीमित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस मामले में सबसे आगे रहा है, जहां पहले ही सख्त आयु-आधारित प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया ने भी इसी तरह के कानून लागू किए हैं या प्रस्तावित किए हैं। वहीं फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

यूट्यूब ने इस फैसले का किया विरोध

प्रस्ताव पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यूट्यूब ने कहा कि कंपनी ने किशोरों के लिए आयु-उपयुक्त अनुभव और सुरक्षा उपाय विकसित करने में पिछले एक दशक से अधिक समय लगाया है। कंपनी ने चेतावनी दी कि पूर्ण प्रतिबंध बच्चों को नियंत्रित और निगरानी वाले प्लेटफॉर्म से दूर करके 'अनाम, कम सुरक्षित और अनियंत्रित' सेवाओं की ओर धकेल सकता है। यूट्यूब ने आगे कहा कि हम युवाओं, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी संसाधन बने हुए हैं। कंपनी का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध की बजाय बेहतर उम्र सत्यापन और सुरक्षा टूल्स पर जोर दिया जाना चाहिए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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