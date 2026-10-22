महिला ऑफिसर के चेहरे पर फेंका पार्किंग टिकट, अब देने होंगे 280000 रुपये, कहां का मामला?
एक साधारण पार्किंग टिकट ने कॉर्नवाल के 58 साल के स्टीफन लैंग को महंगा पड़ गया। उन्होंने महिला सिविल एनफोर्समेंट ऑफिसर के चेहरे पर टिकट फेंका और बाद में उसे फाड़कर भी उनकी तरफ उछाल दिया। पूरी घटना बॉडी कैमरे और CCTV में कैद हो गई।
टेक टिकट.... ये कहते हुए 58 साल के स्टीफन लैंग ने पार्किंग टिकट को मुट्ठी में दबाया और सीधे महिला ऑफिसर के चेहरे की तरफ उछाल दिया। ऑफिसर एक कदम पीछे हटीं, लेकिन लैंग वहीं रुकने वाले नहीं थे। कुछ मिनट बाद वे वापस लौटे, टिकट को जमीन से उठाया, मोड़ा और एक बार फिर उसे ऑफिसर की ओर फेंक दिया। उनका यह कारनामा ऑफिसर के बॉडी कैमरे और CCTV में कैद हो गया। कॉर्नवाल की इस घटना ने एक साधारण पार्किंग टिकट को महंगे सबक में बदल दिया। बुधवार को ट्रूरो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लैंग पर कुल £2270 (लगभग ₹2.8 लाख) का जुर्माना लगा दिया। पूरा मामला यूके के कॉर्नवाल का है।
रिपोर्ट के अनुसार, घटना कॉर्नवाल में हुई। लैंग ने अपनी गाड़ी को एक मार्क्ड बे के बाहर गलत जगह खड़ी कर दी थी। सिविल एनफोर्समेंट ऑफिसर ने उन्हें पार्किंग नियमों के उल्लंघन के लिए टिकट जारी किया। लेकिन लैंग ने टिकट लेने के बजाय उसे गाड़ी की विंडस्क्रीन से निकाल लिया और सीधे ऑफिसर के चेहरे पर फेंक दिया। इसके बाद वे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद लैंग फिर से उसी जगह लौटे। उन्होंने जमीन पर पड़ा टिकट उठाया और उसे वापस अपनी गाड़ी पर लगाने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने टिकट को एक बार फिर निकाला, उसे मोड़ा और ऑफिसर की तरफ फेंक दिया।
कॉर्नवाल काउंसिल के अनुसार, लैंग को 20 नवंबर 2025 को कूड़ा फैलाने का दोषी पाया गया था। उन्हें £250 (लगभग ₹32000) का फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी किया गया। काउंसिल ने उन्हें कई बार याद दिलाया और चेतावनी भी दी कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो मामला अदालत में भेजा जा सकता है। इसके बावजूद लैंग ने पेनल्टी नोटिस का भुगतान नहीं किया। बुधवार को ट्रूरो मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। लैंग अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी गैरमौजूदगी में मजिस्ट्रेट ने उन्हें दोषी करार दिया और जुर्माना लगाया। कोर्ट ने लैंग को कुल £2,270.90 का भुगतान करने का आदेश दिया। इसमें £250 का मूल जुर्माना, £1,920.90 का कोर्ट और कानूनी खर्चा तथा £100 का विक्टिम सरचार्ज शामिल है।
कॉर्नवाल काउंसिल की कम्युनिटी सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ की कैबिनेट मेंबर काउंसलर थालिया मारिंगटन ने लैंग के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कूड़ा फैलाना गलत है और अपना काम कर रही ऑफिसर के साथ आक्रामक रवैया रखना भी गलत है। हम अपने अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बता दें कि ब्रिटेन में सड़क पर कूड़ा फेंकने पर आमतौर पर £100 का फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी होता है। स्थानीय अथॉरिटी इसे £65 से लेकर £500 तक तय कर सकती हैं। गाड़ी से कचरा फेंकने पर सिविल पेनल्टी या फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस की राशि £500 तक हो सकती है। अगर व्यक्ति पेनल्टी नोटिस का भुगतान नहीं करता या मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है, तो अधिकतम जुर्माना £2500 तक हो सकता है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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