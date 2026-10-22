महिला ऑफिसर के चेहरे पर फेंका पार्किंग टिकट, अब देने होंगे 280000 रुपये, कहां का मामला?

एक साधारण पार्किंग टिकट ने कॉर्नवाल के 58 साल के स्टीफन लैंग को महंगा पड़ गया। उन्होंने महिला सिविल एनफोर्समेंट ऑफिसर के चेहरे पर टिकट फेंका और बाद में उसे फाड़कर भी उनकी तरफ उछाल दिया। पूरी घटना बॉडी कैमरे और CCTV में कैद हो गई।

टेक टिकट.... ये कहते हुए 58 साल के स्टीफन लैंग ने पार्किंग टिकट को मुट्ठी में दबाया और सीधे महिला ऑफिसर के चेहरे की तरफ उछाल दिया। ऑफिसर एक कदम पीछे हटीं, लेकिन लैंग वहीं रुकने वाले नहीं थे। कुछ मिनट बाद वे वापस लौटे, टिकट को जमीन से उठाया, मोड़ा और एक बार फिर उसे ऑफिसर की ओर फेंक दिया। उनका यह कारनामा ऑफिसर के बॉडी कैमरे और CCTV में कैद हो गया। कॉर्नवाल की इस घटना ने एक साधारण पार्किंग टिकट को महंगे सबक में बदल दिया। बुधवार को ट्रूरो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लैंग पर कुल £2270 (लगभग ₹2.8 लाख) का जुर्माना लगा दिया। पूरा मामला यूके के कॉर्नवाल का है।

रिपोर्ट के अनुसार, घटना कॉर्नवाल में हुई। लैंग ने अपनी गाड़ी को एक मार्क्ड बे के बाहर गलत जगह खड़ी कर दी थी। सिविल एनफोर्समेंट ऑफिसर ने उन्हें पार्किंग नियमों के उल्लंघन के लिए टिकट जारी किया। लेकिन लैंग ने टिकट लेने के बजाय उसे गाड़ी की विंडस्क्रीन से निकाल लिया और सीधे ऑफिसर के चेहरे पर फेंक दिया। इसके बाद वे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद लैंग फिर से उसी जगह लौटे। उन्होंने जमीन पर पड़ा टिकट उठाया और उसे वापस अपनी गाड़ी पर लगाने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने टिकट को एक बार फिर निकाला, उसे मोड़ा और ऑफिसर की तरफ फेंक दिया।

कॉर्नवाल काउंसिल के अनुसार, लैंग को 20 नवंबर 2025 को कूड़ा फैलाने का दोषी पाया गया था। उन्हें £250 (लगभग ₹32000) का फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी किया गया। काउंसिल ने उन्हें कई बार याद दिलाया और चेतावनी भी दी कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो मामला अदालत में भेजा जा सकता है। इसके बावजूद लैंग ने पेनल्टी नोटिस का भुगतान नहीं किया। बुधवार को ट्रूरो मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। लैंग अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी गैरमौजूदगी में मजिस्ट्रेट ने उन्हें दोषी करार दिया और जुर्माना लगाया। कोर्ट ने लैंग को कुल £2,270.90 का भुगतान करने का आदेश दिया। इसमें £250 का मूल जुर्माना, £1,920.90 का कोर्ट और कानूनी खर्चा तथा £100 का विक्टिम सरचार्ज शामिल है।

कॉर्नवाल काउंसिल की कम्युनिटी सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ की कैबिनेट मेंबर काउंसलर थालिया मारिंगटन ने लैंग के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कूड़ा फैलाना गलत है और अपना काम कर रही ऑफिसर के साथ आक्रामक रवैया रखना भी गलत है। हम अपने अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे।