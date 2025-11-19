आपकी हरकतें देख रहे हैं, आइए हम भी तैयार हैं… आमने-सामने क्यों आ गए रूस और ब्रिटेन? वॉर्निंग जारी

संक्षेप: ब्रिटिश मंत्री ने कहा कि‘हमने इस जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और आरएएफ के पी-8 विमान तैनात किए। इस दौरान यांतर ने हमारे पायलट पर लेजर दागे। रूस की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक है

ब्रिटेन ने बुधवार को रूस को एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। उसने कहा कि जहाज को स्कॉटलैंड के उत्तर में उसके जलक्षेत्र के किनारे संचालित किया जा रहा है और इसने ‘रॉयल एयर फोर्स’ (आरएएफ) के पायलट पर लेजर भी दागे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने यहां अपने संबोधन में न केवल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके जहाज को ब्रिटिश जलक्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रति आगाह किया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच ‘‘सशस्त्र संघर्ष’’ समेत वैश्विक तनावों के मद्देनजर ब्रिटेन को अपने युद्ध सामग्री उत्पादन में ‘‘तेजी’’ लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि आरएएफ के पायलट पिछले कुछ सप्ताहों से यांतर नामक रूसी पोत पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह पोत ब्रिटेन के जलक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और यह देश के समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए खतरा है। हेली ने कहा, ‘‘रूस और पुतिन के लिए मेरा संदेश यही है, "हम आपको देख रहे हैं। हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर यांतर इस सप्ताह दक्षिण की ओर बढ़ता है तो हम भी तैयार हैं।’’

ब्रिटेन ने भी फ्रिगेट और आरएएफ के पी-8 विमान तैनात किए मंत्री ने कहा, ‘‘हमने इस जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और आरएएफ के पी-8 विमान तैनात किए। इस दौरान यांतर ने हमारे पायलट पर लेजर दागे। रूस की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक है और इस साल यह दूसरी बार है जब यह जहाज, यांतर, ब्रिटेन के जलक्षेत्र में तैनात किया गया है।’’

हमारी दुनिया बदल रही है उन्होंने कहा, ‘‘हमारी दुनिया बदल रही है। यह कम पूर्वानुमानित और अधिक खतरनाक हो गई है। पिछले साल ही हमने देखा है कि इजराइल-ईरान युद्ध ने पश्चिम एशिया को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र टकराव की खबरें आईं, हमारे देश में चीनी जासूसों द्वारा लोकतंत्र को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आईं, और पुतिन ने यूक्रेन में अपने युद्ध को और तेज कर दिया।’’

ब्रिटेन की रक्षा प्रणाली पर 90,000 साइबर हमले उन्होंने कहा, ‘‘पिछले वर्ष ही हमने यूरोप के आसमान में ड्रोन हमलों को देखा है, नाटो हवाई क्षेत्र में रूसी घुसपैठ के मामले दोगुने हो गये है, तथा अकेले ब्रिटेन की रक्षा प्रणाली पर 90,000 साइबर हमले हुए हैं।’’ हेली ने कहा, ‘‘यह खतरे का एक नया दौर है। इसके लिए रक्षा के एक नए युग, मजबूत सहयोगियों और सुदृढ़ कूटनीति के युग की जरूरत है। और जैसे-जैसे खतरा बढ़ता है, ब्रिटेन को आगे आना होगा और हम आगे आ रहे हैं।’’