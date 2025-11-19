Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़UK issues warning to Russian spy ship on edge of its waters, unveils munitions plan
आपकी हरकतें देख रहे हैं, आइए हम भी तैयार हैं… आमने-सामने क्यों आ गए रूस और ब्रिटेन? वॉर्निंग जारी

आपकी हरकतें देख रहे हैं, आइए हम भी तैयार हैं… आमने-सामने क्यों आ गए रूस और ब्रिटेन? वॉर्निंग जारी

संक्षेप: ब्रिटिश मंत्री ने कहा कि‘हमने इस जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और आरएएफ के पी-8 विमान तैनात किए। इस दौरान यांतर ने हमारे पायलट पर लेजर दागे। रूस की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक है 

Wed, 19 Nov 2025 10:57 PMPramod Praveen भाषा, लंदन
share Share
Follow Us on

ब्रिटेन ने बुधवार को रूस को एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। उसने कहा कि जहाज को स्कॉटलैंड के उत्तर में उसके जलक्षेत्र के किनारे संचालित किया जा रहा है और इसने ‘रॉयल एयर फोर्स’ (आरएएफ) के पायलट पर लेजर भी दागे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने यहां अपने संबोधन में न केवल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके जहाज को ब्रिटिश जलक्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रति आगाह किया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच ‘‘सशस्त्र संघर्ष’’ समेत वैश्विक तनावों के मद्देनजर ब्रिटेन को अपने युद्ध सामग्री उत्पादन में ‘‘तेजी’’ लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि आरएएफ के पायलट पिछले कुछ सप्ताहों से यांतर नामक रूसी पोत पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह पोत ब्रिटेन के जलक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और यह देश के समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए खतरा है। हेली ने कहा, ‘‘रूस और पुतिन के लिए मेरा संदेश यही है, "हम आपको देख रहे हैं। हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर यांतर इस सप्ताह दक्षिण की ओर बढ़ता है तो हम भी तैयार हैं।’’

ब्रिटेन ने भी फ्रिगेट और आरएएफ के पी-8 विमान तैनात किए

मंत्री ने कहा, ‘‘हमने इस जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और आरएएफ के पी-8 विमान तैनात किए। इस दौरान यांतर ने हमारे पायलट पर लेजर दागे। रूस की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक है और इस साल यह दूसरी बार है जब यह जहाज, यांतर, ब्रिटेन के जलक्षेत्र में तैनात किया गया है।’’

ये भी पढ़ें:ट्रंप हुए फेल? अब तुर्की चले जेलेंस्की, रूस ने काटी कन्नी फिर कैसे रुकेगी जंग

हमारी दुनिया बदल रही है

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी दुनिया बदल रही है। यह कम पूर्वानुमानित और अधिक खतरनाक हो गई है। पिछले साल ही हमने देखा है कि इजराइल-ईरान युद्ध ने पश्चिम एशिया को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र टकराव की खबरें आईं, हमारे देश में चीनी जासूसों द्वारा लोकतंत्र को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आईं, और पुतिन ने यूक्रेन में अपने युद्ध को और तेज कर दिया।’’

ब्रिटेन की रक्षा प्रणाली पर 90,000 साइबर हमले

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले वर्ष ही हमने यूरोप के आसमान में ड्रोन हमलों को देखा है, नाटो हवाई क्षेत्र में रूसी घुसपैठ के मामले दोगुने हो गये है, तथा अकेले ब्रिटेन की रक्षा प्रणाली पर 90,000 साइबर हमले हुए हैं।’’ हेली ने कहा, ‘‘यह खतरे का एक नया दौर है। इसके लिए रक्षा के एक नए युग, मजबूत सहयोगियों और सुदृढ़ कूटनीति के युग की जरूरत है। और जैसे-जैसे खतरा बढ़ता है, ब्रिटेन को आगे आना होगा और हम आगे आ रहे हैं।’’

ये भी पढ़ें:रूस ने यूक्रेन पर फिर किए ताबड़तोड़ हमले, 19 लोगों की मौत और 66 घायल

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ब्रिटेन में कम से कम 13 स्थानों की पहचान की गई है, जहां ‘‘भविष्य के कारखाने’’ बनाकर ब्रिटेन की युद्ध तैयारियों को बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह दो नये ड्रोन कारखाने खुलेंगे, जो इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र में नवाचार के मामले में अग्रणी है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Russia Ukraine War Russia Russian President Vladimir Putin

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।