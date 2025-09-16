भारत और हिंदू... आप्रवासियों पर आग उगलने वाले टॉमी रॉबिन्सन ये क्या बोल गए

रॉबिन्सन ने स्वीकार किया कि हिंदू समुदाय उनके साथ जुड़ने में संकोच कर सकता है, क्योंकि पहले उनके समर्थन के बाद आलोचकों ने हिंदुओं को 'सफेद उग्रवादियों' से जोड़ा था। फिर भी रॉबिन्सन का कहना है कि हिंदुओं को ऐसे लेबल्स को नजरअंदाज करना चाहिए

ब्रिटिश कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने भारत और हिंदुओं के बारे में अपने सामान्य रुख से पूरी तरह उलट बयान दिया है। रॉबिन्सन, जो आमतौर पर आप्रवासियों के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, ने भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं के प्रति चौंकाने वाली राय व्यक्त की है। उन्होंने भारतीयों को 'शांतिपूर्ण और शांति-प्रिय आप्रवासी समुदाय' बताया, जो ब्रिटिश जीवन में आसानी से घुल-मिल जाते हैं। यह उनकी उस छवि से बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने आप्रवासियों को ब्रिटिश पहचान के लिए खतरा माना था। उल्लेखनीय है कि रॉबिन्सन ने लंदन के केंद्र में 1 लाख से अधिक लोगों के साथ 'यूनाइट द किंगडम' मार्च का नेतृत्व कर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था।

आप्रवासियों और भारतीयों के बीच अंतर करने की कोशिश वास्तव में रॉबिन्सन मुस्लिम देशों से आए आप्रवासियों और भारतीयों के बीच अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में एशिया कप मैच के बाद लेस्टर में ब्रिटिश हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुई झड़पों के बाद उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वे हिंदुओं के समर्थन में सैकड़ों लोगों को व्यक्तिगत रूप से जुटाएंगे। रॉबिन्सन अपनी सक्रियता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान की रक्षा के रूप में पेश करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा में मुसलमानों को आक्रामक और अपराधी के रूप में चित्रित किया गया है।

ब्रिटेन में हिंदुओं को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा 2022 में एक साक्षात्कार में रॉबिन्सन ने दावा किया कि ब्रिटेन में हिंदुओं को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर 2022 में लेस्टर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुई झड़पों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संस्थानों और मीडिया ने हिंदुओं का पक्ष लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटेन का राजनीतिक वर्ग हिंदुओं के साथ खड़ा होने से हिचकिचाता है, क्योंकि उन्हें मुसलमानों को नाराज करने का डर है। रॉबिन्सन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे हिंदुओं के समर्थन में 'सैकड़ों लोगों' को एकजुट करेंगे।

हिंदू एकजुट होकर अपनी रक्षा करें रॉबिन्सन ने कहा कि ब्रिटेन में हिंदू समुदाय को धमकियों का सामना करते हुए चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू न तो भारत में और न ही ब्रिटेन में लड़ते हैं, वे बैठे हुए बत्तख की तरह हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सिख समुदाय का उदाहरण दिया, जो समुदायों और मंदिरों से स्वयंसेवक जुटाते हैं और अगर कोई हमला होता है, तो 200-300 लोग एकजुट होकर समर्थन में आते हैं। रॉबिन्सन ने हिंदुओं से इस तरीके को अपनाने की सलाह दी और कहा कि उन्हें एकजुट होकर अपनी रक्षा करनी चाहिए।

कर चुके हैं पीएम मोदी का समर्थन रॉबिन्सन ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन जताया है। 2024 में मोदी के तीसरी बार चुनाव जीतने पर उन्होंने इसे लोकतांत्रिक क्रांति करार दिया और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को तीसरे कार्यकाल के लिए इस्लाम और साम्यवाद से बचने की बधाई। रॉबिन्सन ने ब्रिटेन में अपने दृष्टिकोण में हिंदुओं को विरोधी के बजाय सहयोगी के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने बार-बार जोर दिया कि हिंदू अन्य आप्रवासी समूहों से अलग हैं, क्योंकि वे आपस में मिल-जुल जाते हैं और डर पैदा नहीं करते।

हिंदुओं को ऐसे लेबल्स को नजरअंदाज करना चाहिए रॉबिन्सन ने स्वीकार किया कि हिंदू समुदाय उनके साथ जुड़ने में संकोच कर सकता है, क्योंकि पहले उनके समर्थन के बाद आलोचकों ने हिंदुओं को 'सफेद उग्रवादियों' से जोड़ा था। फिर भी रॉबिन्सन का कहना है कि हिंदुओं को ऐसे लेबल्स को नजरअंदाज करना चाहिए और एकजुटता पर ध्यान देना चाहिए, न कि सार्वजनिक छवि पर।