इंसान नहीं हैवान; 15 साल में 38 लोगों को मारा और खा गया, अब शिकंजे में आया
वह हत्यारा नहीं है, राक्षस है। उसने एक के बाद लोगों को मौत के घाट उतारा। दो-चार-पांच नहीं, बल्कि 38 लोगों को। बात सिर्फ इतने तक ही नहीं रुकी। आरोप तो यहां तक हैं कि वह इन लोगों को मारने के बाद खा गया…
युगांडा में एक बड़ा ऐक्शन हुआ है। यहां पर एक ऐसे कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर आरोप है कि वह 15 साल में 38 लोगों की हत्या करके उन्हें खा गया। इस अपराधी का नाम है, मोसेस मुजुरिजी। युगांडा में डिफेंस फोर्सेज के मुखिया जनरल मुहूजी केनेरुगाबा ने इस अपराधी की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि यह दोषी पाया गया तो इसका सार्वजनिक मुकदमा चलेगा और फांसी दी जाएगी। मोसेस पर आरोप है कि इसने 2010 से 2025 के बीच मासाका, इबांडा और काजो जिलों में हत्याएं कीं।
सेना प्रमुख ने किया पोस्ट
सोमवार, 26 अक्टूबर को एक्स पर एक पोस्ट में, केनेरुगाबा ने मोसेस मुजुरिजी को देश के सबसे खतरनाक कथित सीरियल किलर और मानवभक्षियों में से एक बताया। उन्होंने लिखा कि मैं हमारे साथी नागरिकों को यह बताते हुए खुश हूं कि सुरक्षा बलों ने दुष्ट मोसेस मुजुरिजी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि इस खतरनाक अपराधी ने 2010 से 2025 के बीच मसाका, इबांडा और काजो में 38 लोगों को मारा और खा गया। हम उसका सार्वजनिक रूप से ट्रायल करेंगे और निश्चित रूप से फांसी देंगे। मोसेस पर लगाए गए आरोप उस समय सामने आए हैं जब ग्रेटर मसाका में एक के बाद एक कई हत्याएं हुई थीं। इनकी जांच चल रही है। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट में इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार के रूप में फ्रेड मुजुलिजी नाम के संदिग्ध सीरियल किलर का जिक्र है। उसे कलाईश कमुगिशा के नाम से भी जाना जाता है।
तस्वीर के साथ चेतावनी
केनरुगाबा ने भी हथकड़ी पहने संदिग्ध की एक तस्वीर पब्लिश की और अन्य कथित हत्यारों को चेतावनी जारी की। उन्होंने लिखा कि यह उस सीरियल किलर का चेहरा है जब वह बेसमेंट में आता है। मेरे पास युगांडा में हत्यारों के लिए चेतावनी है। बहुत जल्द तुम हमारे शिकंजे में होगे। जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि क्या अज्ञात लापता व्यक्तियों के मामले और क्षेत्र के पुराने हत्या के रिकॉर्ड कथित अपराधों से जुड़े हो सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने संदिग्ध के घर से कई सबूत बरामद किए हैं। हालांकि इसके बारे में आगे की जानकारी रिपोर्ट में साझा नहीं की गई है।
पहले के संदिग्ध मामले
गिरफ्तारी की घोषणा ऐसे समय हुई है जब युगांडा के ग्रेटर मसाका क्षेत्र में कई साल पहले हुए हत्याओं की जांच चल रही थी। इसके चलते समुदायों में दहशत फैली हुई थी। दिसंबर 2013 में एक मीडिया जांच रिपोर्ट ने फ्रेड मुजुलिजी को संदिग्ध कांट्रैक्ट किलर बताया था। उसका मसाका, राकाई, ल्यानटोंडे, संघा और कालिसिजो सहित क्षेत्रों में हमलों से संबंध था। रिपोर्ट में कहा गया कि 2013 में ग्रेटर मसाका में इसी तरह के हमलों में लगभग 35 लोग मारे गए थे।
पुलिस ने पहले मुजुलिजी नाम के एक संदिग्ध को 2012 और 2013 के बीच मसाका और राकाई में कई हत्याओं से जोड़ दिया था। पहले की जांचों में बार-बार गिरफ्तारियों और फरार होने, या विवादित परिस्थितियों में रिहाई की भी जानकारी दर्ज की गई थी। कहा जाता है कि पुलिस को संदेह था कि कुछ सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध को गिरफ्तारी से बचने में मदद की थी।
युगांडा रेडियो नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक मोसेस और मुजुलिजी, दोनों पर 28 सितंबर को ग्रेटर मासाका में एक महिला की हत्या से जुड़ी हत्या और मानव तस्करी के आरोप थे। जांचकर्ताओं का आरोप है कि महिला को रिश्ते का वादा करके फंसाया गया था और फिर मार डाला। अभियोजकों का आरोप है कि क्याम्बाड्डे ने जादू-टोने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची थी। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक दोनों संदिग्धों को 5 नवंबर 2026 तक मासाका सेंट्रल जेल में हिरासत में रखा गया, जबकि जांच जारी रही। उपलब्ध रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती हैं कि यह मामला सीधे मोसेस मुजुरिज़ी और कथित 38 हत्याओं की अलग घोषणा से जुड़ा है या नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।