UAE ने पाकिस्तानियों के लिए लगा दी 'नो एंट्री' का बोर्ड, आखिर क्या है असली वजह?
पाकिस्तान के अतिरिक्त गृह सचिव सलमान चौधरी ने गुरुवार को सीनेट की स्थायी मानवाधिकार समिति को बताया कि UAE ने नीले पासपोर्ट और राजनयिक पासपोर्ट को छोड़कर सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा जारी करने पर अनौपचारिक रोक लगा दी है।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा जारी करना अनौपचारिक रूप से पूरी तरह रोक दिया है। पाकिस्तान के अतिरिक्त गृह सचिव सलमान चौधरी ने गुरुवार को सीनेट की स्थायी मानवाधिकार समिति को बताया कि UAE ने नीले पासपोर्ट (सरकारी) और राजनयिक पासपोर्ट को छोड़कर सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा जारी करने पर अनौपचारिक रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि UAE और सऊदी अरब दोनों ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पर औपचारिक/पूर्ण प्रतिबंध लगाने से बच रहे हैं, क्योंकि एक बार औपचारिक प्रतिबंध लग जाने के बाद उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
समिति की अध्यक्ष सीनेटर वलीद इकबाल और सीनेटर समीना मुमताज ज़हरी ने भी इसकी पुष्टि की। उनके अनुसार, यह कदम उन घटनाओं के बाद उठाया गया है जिसमें पाकिस्तानी पर्यटक और विजिट वीजा धारक UAE में अवैध गतिविधियों और अपराधों में लिप्त पाए गए। समीना जहरी ने कहा कि UAE की मुख्य चिंता यह है कि पाकिस्तान से आने वाले लोग वहां पहुंचकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। अभी बहुत कम वीजा जारी हो रहे हैं, वो भी बेहद मुश्किल प्रक्रिया के बाद।
दरअसल, यह समस्या पिछले कई महीनों से चली आ रही है। जुलाई 2025 से पाकिस्तानी आवेदनों की बड़े पैमाने पर अस्वीकारियां हो रही हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस मुद्दे को UAE के समकक्ष के सामने उठाया था। 11 जुलाई को हुई बैठक में UAE के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायेद अल नहयान ने 'पूर्ण सहयोग' का आश्वासन दिया था, लेकिन वीजा रोक हटाई नहीं गई।
इससे पहले अप्रैल 2025 में पाकिस्तान में तैनात UAE के राजदूत हमद ओबैद अल ज़ाबी ने दावा किया था कि वीजा मामले 'हल' हो गए हैं और पाकिस्तानियों को 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल सकता है, लेकिन अब इस्लामाबाद के अधिकारी उस बयान से पूरी तरह पलट चुके हैं और मान रहे हैं कि प्रतिबंध अभी भी पूरी तरह लागू है।
