पानी-पानी हुई दुबई की सड़कें, खाड़ी देशों में बारिश ने मचाया कहर; दर्जनों फ्लाइट्स रद्द

संक्षेप: बारिश के बाद जलमग्न सड़कों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों ने अप्रैल 2024 की यादें ताजा कर दीं, जब रिकॉर्डतोड़ बारिश के बाद देश में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी।

खाड़ी देशों में इन दिनों बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश और खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर UAE में देखा जा रहा है। पूरे देश में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आलीशान इमारतों की नगरी दुबई भी पानी पानी हो गई है। दुबई की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोग गाड़ियों की लंबी कतारें पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं रास अल खैमाह में भारी बारिश के दौरान दीवार गिरने से 27 वर्षीय भारतीय प्रवासी सलमान फरीज की मौत हो गई।

बारिश की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दुबई की अमीरात एयरलाइन ने शुक्रवार को 13 उड़ानें रद्द कर दीं। वहीं रात भर हुई बारिश के बाद पड़ोसी शारजाह के हवाई अड्डे पर भी कई विमान देर से उड़ें और कई को रद्द भी करना पड़ा। शुक्रवार सुबह शारजाह की मुख्य सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट से भी शुक्रवार को दर्जनों उड़ानें विलंबित हुईं और कुछ रद्द कर दी गईं। शुक्रवार सुबह, दुबई के आसपास पानी निकालने वाले ट्रक सड़कों से पानी और बड़े गड्ढों को साफ करते देखे गए।

इस बीच सड़के जलमग्न होने की वजह से लोगों को घरों से ना निकलने की सलाह भी दी गई है। गुरुवार को, दुबई पुलिस ने लोगों से जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, घर में रहने की अपील की।इससे पहले राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार से शुक्रवार तक देश भर में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिसमें दुबई और राजधानी अबू धाबी भी शामिल हैं।