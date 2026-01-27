Iran US: ईरान की ढाल बन गया यह ताकतवर देश, US के खिलाफ ले लिया बहुत बड़ा फैसला

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Iran US: ईरान में सैन्य कार्रवाई की संभावना को लेकर अनिश्चितता तब से बनी हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि एक विमानवाहक पोत उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद जताई कि उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।

Jan 27, 2026 05:47 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Iran US: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने झटका दे दिया है। खबर है कि यूएई ने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने के लिए अमेरिका पर रोक लगा दी है। फिलहाल, इसे लेकर अमेरिकी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की धमकी दे रहे हैं।

यूएई के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र, भूभाग या क्षेत्रीय जल का उपयोग नहीं होने देगा। उसने ईरान के साथ अपनी दोस्ती की प्रतिबद्धता दिखाई है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि देश अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

दरअसल, ईरान में सैन्य कार्रवाई की संभावना को लेकर अनिश्चितता तब से बनी हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि एक विमानवाहक पोत उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद जताई कि उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।

मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के विमानवाहक पोत

विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ तीन युद्धपोत पश्चिम एशिया पहुंच गए हैं। इसके बाद आशंका फिर से बढ़ गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रदर्शनकारियों पर ईरान की कार्रवाई के विरोध में हवाई हमले का आदेश देने का विकल्प चुन सकते हैं।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा कि तीन विध्वंसक जहाजों के साथ यह विमानवाहक पोत 'क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में पश्चिम एशिया में तैनात है।'

ट्रंप ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से कहा था कि जहाजों को 'संभावित उपयोग' के लिए उस क्षेत्र में भेजा गया है। उन्होंने कहा, 'हमारा एक विशाल बेड़ा उस दिशा में जा रहा है और हो सकता है कि हमें इसका उपयोग न करना पड़े।'

