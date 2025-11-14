दुबई में पहली बार हुई ‘गैंग वॉर’! बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्धू की हत्या का दावा, किसने ली जिम्मेदारी?
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच कथित रूप से पहली बार हुए प्रतिद्वंद्वी गैंग वॉर की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। यह दावा एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया गया है जो कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े अकाउंट से शेयर हुआ है। पोस्ट में विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और सहयोगी जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है।
पोस्ट में क्या लिखा था?
गोदारा से जुड़े अकाउंट से किए गए पोस्ट में कहा गया कि दुबई में जोरा सिद्धू की गला रेतकर हत्या की गई है। आरोप है कि सिद्धू, लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर गैंग के लिए हैंडलर का काम कर रहा था और दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में कई लोगों को धमकियां दे रहा था। पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि सिद्धू ने पहले जर्मनी में गोदारा के एक साथी की हत्या करवाने की कोशिश की थी, जिस कारण यह ‘बदला’ लिया गया।
पोस्ट में लिखा हुआ संदेश कहता है- आज दुबई में लॉरेंस का जोरा सिद्धू (सिप्पा) गला रेतकर मार दिया गया। यह काम हमने करवाया है… दुबई में बैठकर वह कनाडा और अमेरिका में धमकियां दे रहा था। जो दुबई को सुरक्षित समझते हैं, समझ लें - अगर हमारे दुश्मन हैं, तो कहीं भी सुरक्षित नहीं।
जिन नामों का जिक्र किया गया
पोस्ट में रोहित गोदारा के अलावा गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र सरन डेलाना और विक्की पहलवान कोटकपूरा का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी कथित तौर पर उसी गैंग के सदस्य बताए गए हैं, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट आगे चेतावनी देता है कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन हम पहुंचेंगे। जो भी विरोध करेगा, तैयार रहे।
दुबई पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं
हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट ने माहौल गर्म कर दिया है, लेकिन दुबई पुलिस की ओर से अब तक इस कथित हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कई सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, दुबई जैसे अत्यंत निगरानी वाले शहर में इस तरह की वारदात होना असामान्य माना जाता है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार महत्वपूर्ण है।
भारत में एजेंसियां सतर्क
पोस्ट के वायरल होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बिश्नोई और गोदारा गैंग- दोनों ही हाल के वर्षों में भारत के बाहर संचालित होने और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के आरोपों से घिरे रहे हैं। जब तक दुबई पुलिस या स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती, तब तक यह मामला केवल सोशल मीडिया दावे पर आधारित है। फिर भी, इस पोस्ट ने दुबई में भारतीय गैंगस्टरों की गतिविधियों और उनके अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
