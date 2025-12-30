Hindustan Hindi News
अरब सागर में UAE और सऊदी आमने-सामने, किस बात को लेकर है दोनों में टशन; जानें

संक्षेप:

सऊदी अरब के नेतृत्व वाली कोलिशन ने यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर हवाई हमला किया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाया गया। यह खेप अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए थी। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

Dec 30, 2025 06:05 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों देश एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। इसके पीछे की तत्कालिक वजह हवाई हमला बताया जा रहा है, लेकिन गहरी वजहें भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। पहले समझते हैं कि दोनों देश अरब सागर में क्यों आमने-सामने आए और मुख्य वजह क्या है। दरअसल, सऊदी अरब के नेतृत्व वाली कोलिशन ने यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर हवाई हमला किया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाया गया। यह खेप अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के लिए थी। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि यह हमला सऊदी अरब और UAE समर्थित STC के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है, जिससे रियाद और अबू धाबी के रिश्तों में भी दरार पड़ रही है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ दशक भर से चल रहे युद्ध में दोनों देश अलग-अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं।

सेना ने बयान में क्या कहा?

सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कोलिशन का बयान है कि UAE के फुजैरा बंदरगाह से दो जहाज मुकल्ला पहुंचे थे। इन जहाजों ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए और बड़ी मात्रा में हथियार तथा बख्तरबंद वाहन उतारे, जो STC को समर्थन देने के लिए थे। इन हथियारों को सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा मानते हुए कोलिशन एयर फोर्सेस ने सुबह एक सीमित सैन्य अभियान चलाया और मुकल्ला बंदरगाह पर उतारे गए हथियारों व वाहनों को निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई कोई हताहत या सहायक नुकसान के बिना की गई।

आपातकाल की घोषणा

दूसरी ओर, सऊदी हवाई हमलों के बाद यमन की हूती-विरोधी ताकतों ने मंगलवार को आपातकाल घोषित कर दिया। इन ताकतों ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सभी सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद करने, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर प्रवेश रोकने की घोषणा की। केवल सऊदी अनुमति वाले लोगों को छूट है। यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल (PLC) के प्रमुख रशाद अल-अलीमी ने UAE के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया, UAE बलों को 24 घंटे में यमन छोड़ने का आदेश दिया और 72 घंटे का ब्लॉकेड घोषित किया। बाद में सऊदी अरब ने UAE को चेतावनी दी कि यमन में अलगाववादियों को दिया जा रहा समर्थन 'बेहद खतरनाक' है।

इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों के बीच विवाद की मुख्य वजह क्या है...

STC का दक्षिणी यमन में तेज विस्तार

दिसंबर 2025 की शुरुआत में (खासकर दिसंबर के पहले सप्ताह में) STC ने हदरमौत और अल-महरा प्रांतों पर तेजी से कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र तेल संसाधनों से समृद्ध हैं और सऊदी अरब तथा ओमान की सीमाओं से लगे हैं। STC ने इन क्षेत्रों में सरकारी बलों को पीछे धकेल दिया, जिससे दक्षिणी यमन के बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण हो गया। उनका लक्ष्य पूर्व दक्षिण यमन (1967-1990 तक स्वतंत्र) की बहाली है।

UAE का STC को खुला समर्थन

UAE ने STC को हथियार, बख्तरबंद वाहन और अन्य सहायता प्रदान की। 27-28 दिसंबर को UAE के फुजैराह बंदरगाह से दो जहाज मुकल्ला पहुंचे, जहां हथियार उतारे जा रहे थे। 30 दिसंबर 2025 को सऊदी नेतृत्व वाली कोलिशन ने मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला किया और इन हथियारों को निशाना बनाया। सऊदी ने इसे STC के लिए UAE की अवैध मदद बताया।

सऊदी अरब की प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता

सऊदी अरब ने STC के अभियान को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना। दिसंबर में सऊदी ने STC ठिकानों पर चेतावनी वाले हवाई हमले किए और इन प्रांतों से पीछे हटने की मांग की। सऊदी ने अपनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा को रेड लाइन' बताया और UAE को चेतावनी दी कि अलगाववादियों का समर्थन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

