Hindi Newsविदेश न्यूज़Typhoon Ragasa moving ahead with 295KM Speed heads to Taiwan, Hong Kong, China after lashing Philippines

सावधान! 295 KM की स्पीड से बढ़ रहा भीषण तूफान; 'रागासा' ने मचाई तबाही, स्कूल-एयरपोर्ट किए गए बंद

Typhoon Ragasa: रागासा तूफान इतना खतरनाक है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तूफान की भयावहता को देखते हुए स्कूल, दफ्तर और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं, जबकि तटीय इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है।

Pramod Praveen एएफपी, हॉन्गकॉन्गTue, 23 Sep 2025 02:15 PM
Typhoon Ragasa: दक्षिण चीन सागर से उठा भयंकर और शक्तिशाली तूफान ‘रागासा’ लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इसे इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है, जिसने अब तक फिलीपीन्स समेत कई पड़ोसी देशों को हिलाकर रख दिया है। तूफान की भयावहता को देखते हुए वहां हॉन्गकॉन्ग इंटरनेशनल हवाई अड्डे को 23 से 25 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब यह सुपर तूफान पड़ोसी देश चीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फिलीपीन्स में इसकी स्पीड 295 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। दक्षिण चीन सागर में कई द्वीपों से विमानों का संचालन रोक दिया गया है, जबकि मकाऊ और हॉन्ग कॉन्ग समेत कई इलाकों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

तूफान की भयावहता की आशंका के मद्देनजर चीन के दक्षिण-पूर्वी प्रांत फुजियान और गुआंगदोंग में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। शेन्जेन शहर से ही करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह शहर के हाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक हो सकता है। इस शक्तिशाली तूफ़ान ने जान-माल के लिए व्यापक ख़तरा पैदा कर दिया है, जिसके कारण चीनी अधिकारियों ने देश के दक्षिणी हिस्से के कम से कम 10 शहरों में व्यवसायों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है।

फिलीपीन्स में बड़े पैमाने पर क्षति

रागासा की वजह से फिलीपीन्स में बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। कई इलाकों में इसने बड़े-बड़े पेड़ों को गिरा दिया है, कई इमारतों की छतें उड़ गई हैं और बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है।उत्तरी फ़िलीपींस में भूस्खलन में कम से कम दो लोगों की जान जा चुकी है। हज़ारों लोगों ने घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रखी है। हॉन्ग कॉन्ग की मौसम सेवा के अनुसार, यह सुपर टाइफून दक्षिण चीन सागर से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मंगलवार को अपने केंद्र के पास 220 किलोमीटर (137 मील) प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवाएँ पैदा कर रहा है।

300KM प्रति घंटे की स्पीड से तेज़ होने की आशंका

हॉन्ग कॉन्ग वेधशाला ने मंगलवार दोपहर 2:20 बजे (06:20 GMT) अपनी तीसरी सबसे बड़ी तूफान चेतावनी, T8, जारी की है। इसमें कहा गया कि रागासा में "तेज़ हवाओं का एक व्यापक सर्कुलेशन पैदा किया है, जिसकी वजह से समंदर में चार मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। वेधशाला ने कहा है कि आज मौसम और तेज़ी से बिगड़ सकता है और हवाएँ करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज़ होने की आशंका है।

फिलीपींस में आने वाला 14वां बड़ा मौसमी तूफान

भयंकर तूफान रागासा का नाम फ़िलिपीनी शब्द पर रखा गया है, जिसका अर्थ "तेज़ गति" होता है। यह तूफान इस साल फिलीपींस में आने वाला 14वां बड़ा मौसमी तूफान है। हांगकांग के आरटीएचके न्यूज के मुताबिक मंगलवार से मौसम के तेजी से बिगड़ने की आशंका है। रागासा के बुधवार सुबह 'बहुत तेज' हवाओं के साथ हांगकांग शहर में प्रवेश करने की आशंका है। इसके साथ ही ताइवान और चीन के दक्षिणी हिस्से में भी भारी तबाही की आशंका जताई गई है। चीन के मौसम विभाग का अनुमान है कि रागासा गुआंगदोंग प्रांत में एक से ज्यादा बार लैंडफॉल कर सकता है। इससे विनाश ज्यादा हो सकता है।

