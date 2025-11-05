Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Typhoon Kalmaegi kills 66 people in philippines 26 missing know Latest Update
चक्रवात 'कालमेगी' के कहर से कराह रहा फिलीपीन, अब तक 66 की मौत; 26 लापता

चक्रवात 'कालमेगी' के कहर से कराह रहा फिलीपीन, अब तक 66 की मौत; 26 लापता

संक्षेप: फिलीपीन में चक्रवात 'कालमेगी' ने भारी तबाही मचाई है। इस तूफान के कारण कम से कम 66 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, 26 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ की वजह से कई लोग अपनी छतों पर फंसे हुए हैं, जबकि सड़कों पर कारें बह गईं।

Wed, 5 Nov 2025 03:08 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिलीपीन में चक्रवात 'कालमेगी' ने भारी तबाही मचाई है। इस तूफान के कारण कम से कम 66 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, 26 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ की वजह से कई लोग अपनी छतों पर फंसे हुए हैं, जबकि सड़कों पर कारें बह गईं। आपदा प्रतिक्रिया विभाग ने बताया कि ज्यादातर मौतें चक्रवात से उपजी बाढ़ के कारण हुई है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि यह चक्रवात मंगलवार को देश के मध्य इलाकों में तेज रफ्तार से दाखिल हुआ और व्यापक विनाश फैलाया। बाढ़ का पानी चारों ओर फैलने से लोग घरों की छतों पर चढ़ गए, तो कई वाहन पानी में डूब गए या बह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'कालमेगी' को अंतिम बार मध्य गुइमारास प्रांत के जॉर्डन शहर के तटीय इलाके में 130 किमी/घंटा की लगातार हवा और 180 किमी/घंटा तक के झोंकों के साथ देखा गया। पश्चिमी प्रांत पलावन से टकराने के बाद, मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक इसका दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ना तय था।

नागरिक सुरक्षा कार्यालय के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बर्नार्डो राफेलिटो एलेजांद्रो ने पुष्टि की कि 66 मौतों की पुष्टि हुई है, जिनमें से कई सेबू प्रांत और अन्य मध्य द्वीपीय क्षेत्रों में बाढ़ से डूबकर मरे। बता दें कि यह इस साल फिलीपीन पर पड़ा 20वां उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। दक्षिणी लेयटे में एक बुजुर्ग किसान बाढ़ में बह गया, जबकि पूरे प्रांत में बिजली ठप है। फिलीपीन रेड क्रॉस के महासचिव ग्वेन्डोलिन पैंग ने बताया कि सेबू के तटीय शहर लिलोन में बाढ़ से अनगिनत लोग छतों पर अटके हैं। कारें या तो डूब गईं या बहकर दूर के इलाकों में पहुंच गईं।

एक अधिकारी ने बताया कि हमें सैकड़ों कॉल आ रही हैं। लोग घरों से बचाव की पुकार कर रहे हैं, लेकिन मलबा और तैरती गाड़ियां बचाव को मुश्किल बना रही हैं। फिलहाल हम पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद राहत और बचाव कार्य तेज करेंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।