कालमेगी तूफान के कारण फिलीपींस में इमरजेंसी, अब इस देश में जारी हो गया हाई अलर्ट

फिलीपींस को तूफान कालमेगी (Typhoon Kalmaegi) ने भयानक तबाही मचाई है। मृतकों की संख्या 114 तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने दर्जनों गांवों को पानी में डुबो दिया, जबकि 127 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आज (6 नवंबर 2025) पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, ताकि राहत और बचाव कार्यों को गति मिल सके। इधर, यह तूफान अब वियतनाम की दिशा में बढ़ रहा है। अनुमान है कि कालमेगी 6 नवंबर की रात या 7 नवंबर की सुबह मध्य वियतनाम के तट पर टकरा सकता है, जहां 130 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वियतनाम सरकार ने तटीय इलाकों में सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं।

फिलीपींस पर एक और तूफान का साया फिलीपींस अभी कालमेगी के आघात से उबर ही रहा है, तभी एक नया उष्णकटिबंधीय तूफान (Tropical Storm) इस सप्ताह (8-9 नवंबर) तक दस्तक दे सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह तूफान पहले से प्रभावित क्षेत्रों जैसे सेबू में अतिरिक्त बाढ़ व भूस्खलन का सबब बन सकता है। यही कारण है कि कई संगठनों को पहले से ही प्रभावित इलाकों में तैनात कर चुके हैं। दूसरी ओर आपदा प्रबंधन एजेंसियां हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं।

फिलीपीन समाचार एजेंसी (PNA) के अनुसार, यह नया तूफान तेजी से बढ़कर सुपर टाइफून में बदल सकता है। एजेंसी का कहना है कि यह 10 नवंबर को उत्तरी या मध्य लूजोन में पहुंचेगा, जो अपनी अधिकतम तीव्रता के करीब होगा। PNA की रिपोर्ट में राष्ट्रपति मार्कोस के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद (NDRRMC) की सिफारिश पर की गई आपातकाल घोषणा से आपदा निधि का तुरंत वितरण संभव होगा, जरूरी सामानों पर कीमतों पर नियंत्रण लगेगा, और खरीद-राहत कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा।

वियतनाम में हाई अलर्ट इधर, वियतनाम समाचार एजेंसी ने बताया कि तूफान कालमेगी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और गुरुवार रात मध्य वियतनाम में लैंडफॉल कर सकता है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय जल-मौसम विज्ञान पूर्वानुमान केंद्र की चेतावनी का जिक्र है कि ह्यू शहर से डाक लाक प्रांत तक के तटीय इलाकों में जलस्तर 0.3 से 0.6 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। 7 नवंबर को सुबह 1 बजे (स्थानीय समय) तक, तूफान क्वांग न्गाई से डाक लाक तक के तटों पर पहुंच सकता है, जहां लेवल 12 से 15 तक की तेज हवाएं (लगभग 25 किमी/घंटा की गति से) चलेंगी।