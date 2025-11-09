Hindustan Hindi News
Typhoon Kalaegi claimed over 200 lives Now Super typhoon Fung Woo to hit Philippines
तूफान का डबल अटैक; फिलीपीन में कालमेगी ने ली 204 की जान, अब फुंग-वोंग मचाएगा तबाही

तूफान का डबल अटैक; फिलीपीन में कालमेगी ने ली 204 की जान, अब फुंग-वोंग मचाएगा तबाही

संक्षेप: फिलीपीन के राष्ट्रपति ने कालमेगी से हुए भारी नुकसान और फुंग-वोंग के कारण होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया है। फुंग-वोंग के साथ 185 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं।

Sun, 9 Nov 2025 12:04 PMNiteesh Kumar भाषा
फिलीपीन में इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान फुंग-वोंग तट से टकराने वाला है। इससे पहले, रविवार को देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों पर इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। फुंग-वोंग फिलीपीन के निकटवर्ती प्रशांत महासागर क्षेत्र में पहुंच चुका है। फिलीपीन पहले ही कालमेगी तूफान के प्रभावों से जूझ रहा है, जिसकी वजह से कम से कम 204 लोगों की मौत हो चुकी है। कालमेगी अब वियतनाम पहुंच चुका है, जहां कम से कम पांच लोगों ने जान गंवा दी है।

फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्नांडिज मार्कोस जूनियर ने कालमेगी से हुए भारी नुकसान और फुंग-वोंग के कारण होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया है। फुंग-वोंग के साथ 185 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं, जो और तेज होकर 230 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच सकती हैं। यह फिलहाल कैटेनडुआनिस प्रांत के विराक कस्बे से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रांत में इसके प्रभाव महसूस किए जाने लगे हैं।

कस्बों और गांवों की बिजली गुल

रिपोर्ट के अनुसार, तूफान के रविवार देर रात या सोमवार तड़के इसाबेला प्रांत के तट से टकराने का अनुमान है। नागरिक सुरक्षा कार्यालय के बर्नार्डो राफेलिटो एलेजांद्रो ने बताया कि फुंग-वोंग के प्रभाव के चलते कई पूर्वी कस्बों और गांवों की बिजली गुल हो गई। देश के पूर्वोत्तर तटीय क्षेत्र बिकोल के उच्च जोखिम वाले गांवों से लगभग 50,000 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। खतरे वाले प्रांतों में कई घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं। 86 बंदरगाहों में 6,600 से अधिक यात्री और मालवाहक कर्मचारी फंस गए। तट रक्षक ने जहाजों को समुद्र में न ले जाने की सलाह दी है।

