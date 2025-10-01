33 KM प्रति घंटे की रफ्तार से सरक रहा 'इमेल्डा', प्रलय को देख स्कूल से लेकर एयरपोर्ट तक बंद

मियामी स्थित अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक, इसकी अधिकतम स्थिर हवाओं की रफ्तार 90 मील प्रति घंटा थी और यह 21 मील प्रति घंटा की गति से पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में सरक रहा है। बरमूडा के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री माइकल वीक्स ने चेतावनी दी कि यह एक घातक तूफानी व्यवस्था है।

तूफान इमेल्डा तेजी से बरमूडा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यह श्रेणी 2 का तूफान बनकर इस छोटे ब्रिटिश द्वीप क्षेत्र से होकर गुजर सकता है। द्वीप पर बुधवार दोपहर से ही तेज हवाएं और जोरदार बारिश हो रही है, जो गुरुवार तक बनी रहेगी। अनुमान है कि इमेल्डा दोपहर या शाम के समय बरमूडा के निकट या उसके ऊपर से गुजर जाएगा। इसके मद्देनजर बरमूडा के लिए तूफान चेतावनी जारी कर दी गई है।

33 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा आगे मियामी स्थित अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक, इसकी अधिकतम स्थिर हवाओं की रफ्तार 90 मील प्रति घंटा (150 किमी प्रति घंटा) थी और यह 21 मील प्रति घंटा (33 किमी प्रति घंटा) की गति से पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में सरक रहा है। बरमूडा के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री माइकल वीक्स ने चेतावनी दी कि यह एक घातक तूफानी व्यवस्था है, जो विनाशकारी हवाएं, मूसलाधार बारिश और गंभीर तटीय क्षति पहुंचा सकती है।

बरमूडा ने बुधवार को सार्वजनिक स्कूलों और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया, जबकि सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भी दोपहर के बाद बंद कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बुधवार सुबह तक 340 से ज्यादा घरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। इमेल्डा के असर से बरमूडा में चार इंच (10 सेमी) तक बारिश हो सकती है, साथ ही खतरनाक तूफानी लहरें उठेंगी, जिनसे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।