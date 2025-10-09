Typhoon Halong Update Emergency warnings for Japanese islands and heavy rain forecast भारी बारिश और भयंकर हवाओं के साथ तबाही मचा रहा 'हैलोंग'; जापान में अलर्ट जारी, International Hindi News - Hindustan
Typhoon Halong Update Emergency warnings for Japanese islands and heavy rain forecast

जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक, तूफान गुरुवार सुबह इजू द्वीपसमूह पर पहुंचा। इस कारण पूरे इलाके में तूफानी हवाओं, ऊंची लहरों और भारी बारिश की विशेष चेतावनी जारी की गई। इसमें हचिजो और आओगाशिमा जैसे द्वीप भी शामिल हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, टोक्योThu, 9 Oct 2025 02:42 PM
तूफान हैलोंग जापान में मूसलाधार बारिश और जोरदार हवाओं के साथ तबाही मचा रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर आपातकालीन अलर्ट जारी किया है, साथ ही बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इस तूफान का असर बहुत जल्द कैलिफोर्निया में भी दिखेगा, जहां असामान्य रूप से तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक, तूफान गुरुवार सुबह इजू द्वीपसमूह पर पहुंचा। इस कारण पूरे इलाके में तूफानी हवाओं, ऊंची लहरों और भारी बारिश की विशेष चेतावनी जारी की गई। इसमें हचिजो और आओगाशिमा जैसे द्वीप भी शामिल हैं, जहां स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का निर्देश दिया गया है।

मौसम एजेंसी के अनुसार, स्थानीय समयानुसार दोपहर तक तूफान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा था, जबकि इसका केंद्रीय दबाव 950 हेक्टोपास्कल दर्ज किया गया। एजेंसी के अनुसार, तूफान के केंद्र के निकटतम निरंतर हवाओं की रफ्तार 162 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, और अधिकतम क्षणिक हवा की गति 234 किलोमीटर प्रति घंटे रही। जापान मौसम एजेंसी ने टोक्यो के दक्षिणी इजू द्वीप श्रृंखला के लिए विशेष रूप से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों में कुल बारिश 300 मिलीमीटर तक हो सकती है, जबकि हवाओं की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और निरंतर हवाएं 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती हैं।

एजेंसी के अनुसार, स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे तक हचिजो में तीन घंटों में 207 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस क्षेत्र की अब तक की सर्वाधिक बारिश है। खराब मौसम के कारण सैकड़ों निवासियों को निकासी केंद्रों में पनाह लेनी पड़ी। तोशिमा, निजीमा, कोजुशिमा, मियाकेजिमा और मिकुराजिमा जैसे अन्य द्वीपों पर भी तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली गुल और परिवहन व्यवस्था में बाधा की आशंका है। स्थानीय अधिकारियों ने भूस्खलन और 'रैखिक वर्षा बैंड' की संभावना पर चेतावनी दी है, जो संकीर्ण क्षेत्रों में अचानक बाढ़ को और गंभीर बना सकते हैं।

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, हैलोंग गुरुवार देर रात प्रशांत महासागर के ऊपर पूर्व की ओर मुड़ने से पहले इजू द्वीपों के पास से गुजरेगा। इससे जापान पर सीधा प्रभाव कम होगा, लेकिन फिर भी गंभीर मौसम की स्थिति बनी रहेगी। जापान तटरक्षक बल ने जहाजों को तूफान के अनुमानित रास्ते से दूर रहने की सलाह दी है, जबकि द्वीपों के लिए उड़ानें और नौका सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। बिजली कटौती और सड़क अवरोध की स्थिति में आपातकालीन टीमें तैनात हैं।

एजेंसी के अनुसार, हैलोंग के अवशेष प्रशांत महासागर के ऊपर एक मौसम प्रणाली से जुड़ जाएंगे। इससे जेट स्ट्रीम तेज हो जाएगी और उत्तरी अमेरिका की ओर नमी का प्रवाह बढ़ेगा। कैलिफोर्निया में यह कई दिनों तक चलने वाले तूफान का रूप धारण कर सकता है, जिससे तटीय और अंतर्देशीय इलाकों में मूसलाधार बारिश और सिएरा नेवादा पर्वतों में शुरुआती बर्फबारी हो सकती है।

