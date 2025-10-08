सावधान! नहीं थमेगी बारिश, 252 KM की रफ्तार से आ रहा 'हैलोंग', मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विज्ञान एजेंसी ने हैलोंग को अति शक्तिशाली तूफान की श्रेणी में रखा है। यह जापान के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जहां इसका केंद्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एजेंसी के अनुसार, हवा की रफ्तार 50 मीटर/सेकंड तक हो सकती है, जबकि झोंकें 250 किमी/घंटा तक पहुंच सकते हैं।

जापान के मौसम एजेंसी ने तूफान हैलोंग को लेकर अलर्ट जारी किया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, बुधवार सुबह 9 बजे तक यह तूफान प्रशांत महासागर में सक्रिय था और उत्तर दिशा में 15 किमी/घंटा की गति से आगे बढ़ रहा है। इसे टाइफून नंबर 22 का नाम दिया गया है। एजेंसी ने बताया कि इसका केंद्रीय वायु दाब 935 हेक्टोपास्कल है, जबकि अधिकतम हवा की गति 252 किमी/घंटा तक पहुंच रही है, जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बना रहा है।

विभाग के अनुमान के अनुसार, दोपहर तक तूफान अपनी तीव्रता कायम रखेगा और कांतो क्षेत्र के दक्षिण में पूर्व की ओर मुड़ने की आशंका है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने हैलोंग को अत्यंत शक्तिशाली तूफान की श्रेणी में रखा है। यह जापान के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जहां इसका केंद्र (आई) स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

एजेंसी का अनुमान है कि आज रात यह ईजू द्वीपसमूह के पास पहुंचेगा और 9 अक्टूबर को हाचीजोजिमा तथा आओगाशिमा जैसे दक्षिणी द्वीपों से टकरा सकता है। इससे भयानक हवाएं और तेज बारिश का खतरा है। ईजू द्वीपों पर प्रति घंटा 80 मिलीमीटर से अधिक बारिश और कुल 200 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है।

एजेंसी के अनुसार, हवा की रफ्तार 50 मीटर/सेकंड (लगभग 180 किमी/घंटा) तक हो सकती है, जबकि झोंकें 70 मीटर/सेकंड (250 किमी/घंटा) तक पहुंच सकते हैं। तूफान के दौरान लहरों की ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा रहने की संभावना है। कांतो क्षेत्र और कीई प्रायद्वीप जैसे तटीय इलाकों में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें तथा हाई ज्वार की चेतावनी जारी की गई है। भारी वर्षा के लिए भी अलर्ट है।