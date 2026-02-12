अमेरिकी नौसेना के दो जहाज कैरेबियाई सागर में टकराए, ईंधन भरने के दौरान हादसा, दो घायल
ईंधन भरते समय एक अमेरिकी युद्धपोत और नौसेना का एक आपूर्ति पोत टकरा गए। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार, कैरेबियाई सागर में नौसेना के एक विध्वंसक पोत और एक आपूर्ति पोत के बीच समुद्र में ईंधन भरने के अभियान के दौरान हुई इस टक्कर में दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए।
कैरेबियाई सागर में अमेरिकी नौसेना के दो बड़े जहाजों के बीच टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि ईंधन भरने (रिफ्यूलिंग) के दौरान यह हादसा हुआ। अर्ले बर्क-क्लास विध्वंसक यूएसएस ट्रक्सटन और आपूर्ति पोत यूएसएस सप्लाई के बीच हुई इस दुर्घटना में दो नाविक मामूली रूप से घायल हुए, जबकि दोनों जहाज अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने पुष्टि की है कि जांच जारी है और टक्कर का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
अमेरिकी दक्षिणी कमान (यूएस साउदर्न कमांड) के प्रवक्ता कर्नल इमैनुअल ऑर्टिज़ ने बताया कि अर्ले बर्क श्रेणी के विध्वंसक यूएसएस ट्रक्सटन (USS Truxtun) और त्वरित लड़ाकू सहायता पोत यूएसएस सप्लाई (USNS Supply) समुद्र में रसद आपूर्ति के दौरान आपस में टकरा गए। घायल कर्मी खतरे से बाहर है और दोनों जहाज अपनी यात्रा जारी रखने में सक्षम हैं।
टक्कर का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और इसकी जांच जारी है। घटना के सटीक स्थान का तुरंत खुलासा नहीं किया गया, हालांकि एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह घटना दक्षिणी कमान के क्षेत्राधिकार में हुई, जिसमें कैरेबियाई सागर तथा दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से शामिल हैं।
बता दें कि यूएसएस ट्रक्सटन 6 फरवरी को वर्जीनिया के नॉरफोक स्थित अपने घरेलू बंदरगाह से एक निर्धारित तैनाती के लिए रवाना हुआ था, जबकि यूएसएस सप्लाई जहाज कैरेबियन क्षेत्र में पहले से ही परिचालन कर रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
