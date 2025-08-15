बीजिंग में स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीन के दो वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए, सुधर रहे संबंध
अमेरिका से तनाव के बीच भारत और चीन के बीच संबंध धीरे-धीरे सुधरने लगे हैं। चीन के दो वरिष्ठ मंत्री शुक्रवार को बीजिंग में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। बीजिंग की ओर से यह कदम इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संभावित चीन यात्रा से पहले उठाया गया है। विदेश मामलों के उप मंत्री मियाओ देयू और सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हैयान कोविड-19 महामारी और पूर्वी लद्दाख के गतिरोध के बाद पहली बार आयोजित एक भव्य स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि थे।
कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सुन ने भारत को बधाई दी और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध वर्तमान में सुधार और विकास की गति बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारत में सभी राजनीतिक दलों के साथ विचारों के आदान-प्रदान और संवाद को मजबूत करने तथा संबंधों को सुधारने और विकसित करने में सकारात्मक भूमिका निभाने की इच्छुक है। अपने संबोधन में चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने भारत-चीन संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा, ‘‘मानव इतिहास को आकार देने में हमारी दोनों देशों की जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शांति एवं विकास को बढ़ावा देना हमारी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत और चीन को 2.8 अरब लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारत और चीन के बीच संबंध स्थिरता और संतुलन का कारक हैं।’’ इसके पहले रावत ने शुक्रवार को तिरंगा फहराया। दूतावास ने एक रंगारंग समारोह में 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय शामिल हुए।
ध्वजारोहण के बाद, रावत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन के अंश पढ़े, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक’ (एआईआईबी) के उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे सहित भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शंघाई में, भारतीय महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने दूतावास परिसर में तिरंगा फहराया। वाणिज्य दूतावास की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में शंघाई नगर पालिका और जिआंगसु व झेजियांग प्रांतों में फैले वाणिज्य दूतावास के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले 200 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विशिष्ट अतिथि, सामुदायिक नेता, स्थानीय चीनी समुदाय के भारत के मित्र और राजनयिक समूह के सदस्य शामिल हुए।
