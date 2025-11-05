Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Two Muslims of Indian origin are making waves in America Ghazala Hashmi becomes governor and Mamdani becomes mayor
भारतीय मूल के दो मुसलमान अमेरिका में छाए; गजाला हाशमी गवर्नर और ममदानी बने मेयर, ऐसा पहली बार

भारतीय मूल के दो मुसलमान अमेरिका में छाए; गजाला हाशमी गवर्नर और ममदानी बने मेयर, ऐसा पहली बार

संक्षेप: गजाला हाशमी ने 2019 में राजनीति में प्रवेश किया और एक आश्चर्यजनक जीत में, उन्होंने रिपब्लिकन-शासित राज्य सीनेट सीट को पलट दिया और वर्जीनिया जनरल असेंबली के लिए चुनी गईं।

Wed, 5 Nov 2025 09:37 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका की राजनीति में इस समय दो बड़ी और ऐतिहासिक घटना देखने को मिली है। भारतीय मूल के दो मुसलमान नेताओं ने महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जीत दर्ज की है। हैदराबादत में जन्मी डेमोक्रेट भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने रिपब्लिकन जॉन रीड को हराया। इस जीत के साथ, हाशमी वर्जीनिया राज्यव्यापी पद जीतने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। हाशमी वर्तमान में 15वें सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्जीनिया सीनेट में काम कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में उनकी इस जीत का मतलब है कि उनकी सीनेट सीट को भरने के लिए एक विशेष चुनाव आयोजित करना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गजाला हाशमी ने 2019 में राजनीति में प्रवेश किया और एक आश्चर्यजनक जीत में, उन्होंने रिपब्लिकन-शासित राज्य सीनेट सीट को पलट दिया और वर्जीनिया जनरल असेंबली के लिए चुनी गईं। पांच साल बाद 2024 में उन्हें सीनेट शिक्षा और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष नामित किया गया। हाशमी की वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास समर्पित किए हैं, जिसमें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरणीय न्याय में असमानता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

गजाला हाशमी का जन्म 1964 में हैदराबाद में जिया हाशमी और तनवीर हाशमी के घर हुआ था। वह चार साल की थीं जब वह अपनी मां और बड़े भाई के साथ भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। उनके पिता प्रोफेसर जिया हाशमी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे। यहां से उन्होंने एमए और एलएलबी किया। उन्होंने दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पीएचडी पूरी की। उनकी मां तनवीर हाशमी उस्मानिया विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज, कोठी से बीए और बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की। हाशमी ने अपनी हाई स्कूल कक्षा में वैलडिक्टोरियन के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कई पूर्ण छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्राप्त की। उन्होंने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ बीए और अटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।

कौन हैं ममदानी?

न्यूयॉर्क शहर को नया मेयर मिला है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने दो दो उम्मीदवारों को मात देकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनका विरोध किया था। ट्रंप ने तो ममदानी के चुनाव जीतने पर न्यूयॉर्क शहर को केंद्रीय फंड नहीं देने तक की धमकी दे दी थी। उन्होंने दो प्रमुख दावेदारों को हराया दिनमें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा शामिल हैं। ममदानी 34 साल के हैं और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनका जन्म युगांडा में हुआ था और उनका पालन-पोषण न्यूयॉर्क शहर में हुआ। वह भारतीय मूल के हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनकी मां प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर हैं और उनके पिता महमूद ममदानी हैं। पिता उनके मुस्लिम थे।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।