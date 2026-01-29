Hindustan Hindi News
ट्रेड के नाम पर झगड़ रहे थे दो यूरोपीय सांसद, भारत का नाम आते ही हुए एक; देखें VIDEO

ट्रेड के नाम पर झगड़ रहे थे दो यूरोपीय सांसद, भारत का नाम आते ही हुए एक; देखें VIDEO

संक्षेप:

भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को एफटीए पर वार्ता के समापन की घोषणा की थी। इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताया जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।

Jan 29, 2026 12:47 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से टल रही डील पर अंतिम मुहर लग चुकी है। हालांकि, इसे लागू होने में समय लगेगा। इस डील का असर यूरोप में साफ देखा जा रहा है। हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान यूरोप के दो अलग-अलग पार्टियों के साथ भारत का नाम आते ही एक हो गए। उन्होंने समझौते की तारीफ की और बताया कि यूरोप को इसकी जरूरत थी।

क्या है मामला

यूरो न्यूज की एक डिबेट चल रही थी। उस दौरान यूरोप के 2 सांसद ट्रेड के मुद्दे पर आपस में जमकर झगड़ रहे थे। इसी बीच भारत का जिक्र आ गया। इसपर एंकर ने एक सांसद से सवाल किया, 'जो बात आपके विपक्षी ने कही है, क्या आप उससे सहमत हैं।' पहले सांसद ने जवाब दिया कि हमें भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील की जरूरत थी। इसपर दूसरे सांसद बोले, 'मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि वह भारत के साथ हुई डील का समर्थन करते हैं।'

EU और भारत में डील

भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को एफटीए पर वार्ता के समापन की घोषणा की थी। इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताया जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि यूरोपीय संघ से लग्जरी कारों और वाइन का आयात सस्ता हो जाएगा।

करीब दो दशक तक चली बातचीत के बाद हुए इस समझौते से भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग दो अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि EU के साथ किया गया FTA महत्वाकांक्षी भारत के लिए है और इससे देश के विनिर्माताओं के लिए नए बाजार खुलेंगे। उन्होंने उद्योग जगत से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया। बजट सत्र की शुरुआत में संसद भवन परिसर में अपने पहले पारंपरिक संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश लंबे समय से लंबित समस्याओं से बाहर निकल रहा है और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय व्यवधान खड़े करने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का है।

