ट्रेड के नाम पर झगड़ रहे थे दो यूरोपीय सांसद, भारत का नाम आते ही हुए एक; देखें VIDEO

संक्षेप: भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को एफटीए पर वार्ता के समापन की घोषणा की थी। इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताया जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से टल रही डील पर अंतिम मुहर लग चुकी है। हालांकि, इसे लागू होने में समय लगेगा। इस डील का असर यूरोप में साफ देखा जा रहा है। हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान यूरोप के दो अलग-अलग पार्टियों के साथ भारत का नाम आते ही एक हो गए। उन्होंने समझौते की तारीफ की और बताया कि यूरोप को इसकी जरूरत थी।

क्या है मामला यूरो न्यूज की एक डिबेट चल रही थी। उस दौरान यूरोप के 2 सांसद ट्रेड के मुद्दे पर आपस में जमकर झगड़ रहे थे। इसी बीच भारत का जिक्र आ गया। इसपर एंकर ने एक सांसद से सवाल किया, 'जो बात आपके विपक्षी ने कही है, क्या आप उससे सहमत हैं।' पहले सांसद ने जवाब दिया कि हमें भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील की जरूरत थी। इसपर दूसरे सांसद बोले, 'मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि वह भारत के साथ हुई डील का समर्थन करते हैं।'

EU और भारत में डील भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को एफटीए पर वार्ता के समापन की घोषणा की थी। इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताया जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि यूरोपीय संघ से लग्जरी कारों और वाइन का आयात सस्ता हो जाएगा।

करीब दो दशक तक चली बातचीत के बाद हुए इस समझौते से भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग दो अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है।