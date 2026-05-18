बेबी पंच कौन? जिसका वीडियो बनाने दो अमेरिकियों को पड़ा भारी, जापान में हो गए अरेस्ट
जापान के इचिकावा शहर के प्रसिद्ध चिड़ियाघर में प्रसिद्ध शिशु मकाक पंच को टारगेट करके स्टंट करने के आरोप में दो अमेरिकी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और आगे की जांच कर रही है।
जापान के इचिकावा शहर के प्रसिद्ध चिड़ियाघर में प्रसिद्ध शिशु मकाक 'पंच' को टारगेट करके स्टंट करने के आरोप में दो अमेरिकी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को हुई इस घटना में 24 वर्षीय अमेरिकी कॉलेज छात्र बंदरों के बाड़े की ऊंची दीवार चढ़कर सूखी खाई में उतर गया, जबकि उसके 27 वर्षीय साथी ने पूरे घटनाक्रम को वीडियो में रिकॉर्ड किया। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने तुरंत सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों को मौके पर ही दबोच लिया।
पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्ति जानवरों के बहुत करीब नहीं गए, लेकिन उनके इस हरकत से बंदर डरकर इधर-उधर भागने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में एक युवक को धूप का चश्मा लगाए और सिर पर विशेष पोशाक पहने बाड़ पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे पूरा बंदर समूह दहशत में आ गया। इचिकावा पुलिस ने दोनों अमेरिकियों पर ‘जबरन व्यापार में बाधा डालने’ का आरोप लगाया है। हालांकि दोनों ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, उनके पास औपचारिक पहचान पत्र नहीं थे और उन्होंने शुरुआत में अपनी पहचान छिपाने तथा गुमराह करने की कोशिश की।
बेबी पंच कौन है?
जुलाई 2025 में जन्मे पंच को उसकी मां ने ठुकरा दिया था। चिड़ियाघर ने उसे कृत्रिम वातावरण में पाला-पोसा और हाल ही में उसे अपने दल में वापस शामिल करने का प्रशिक्षण शुरू किया। चिड़ियाघर द्वारा जारी एक तस्वीर में पंच को आईकिया के आलीशान ऑरंगुटान खिलौने को गले लगाते हुए दिखाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद पंच को इंटरनेट पर भारी लोकप्रियता मिली। हैशटैग #HangInTherePunch के तहत उसके लाखों प्रशंसक बन गए। पंच की वायरल प्रसिद्धि के कारण चिड़ियाघर में घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
जापान में बढ़ते विदेश पर्यटक
जापान में विदेशी पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन कुछ पर्यटकों के अशोभनीय और जोखिम भरे व्यवहार से स्थानीय निवासी और प्रशासन परेशान हैं। पिछले साल एक यूक्रेनी यूट्यूबर (65 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स) को फुकुशिमा परमाणु बहिष्करण क्षेत्र में अवैध प्रवेश कर लाइव स्ट्रीमिंग करने पर गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2023 में अमेरिकी लाइवस्ट्रीमर जॉनी सोमाली को निर्माण स्थल पर अतिक्रमण के आरोप में हिरासत में लिया गया था। चिड़ियाघर प्रबंधन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे जानवरों की सुरक्षा और चिड़ियाघर के नियमों का पालन करें।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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