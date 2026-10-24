पारे से बना दिया सोना, स्टार्टअप का चौंकाने वाला दावा; किसने कर दिखाया ऐसा कारनामा
सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप मैराथन फ्यूजन ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। इसमें कहा गया है कि उसने पारा को असली सोने में बदल दिया है। स्टार्टअप ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी।
सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप मैराथन फ्यूजन ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। इसमें कहा गया है कि उसने पारा को असली सोने में बदल दिया है। स्टार्टअप ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट के मुताबिक, ‘पिछले महीने, हमने हाई-रेट अल्केमी दिखाया। पारे को असली, स्थिर सोने में बदलना। इसके साथ ही हमने सीईआरएन के रिकॉर्ड को दस गुना के अंतर से मात दी। सीईआरएन यूरोपीय परमाणु शोध संगठन का एक और नाम है।
दावे में क्या कहा
मैराथन फ्यूजन ने कहा कि इसका उत्पादन दर 2025 में सीईआरएन द्वारा स्थापित मानक से 10 गुना ज्यादा था। हालांकि इसने यह नहीं बताया कि उसने कितना सोना बनाया। पिछले साल, सीईआरएन के वैज्ञानिकों ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का इस्तेमाल करके सीसे को सोने में बदल दिया था। मैराथन फ्यूजन ने कहा कि 2025 में, हमने सोने के उत्पादन के लिए फ्यूजन रिएक्टर इस्तेमाल करने का एक साहसी प्रस्ताव पब्लिश किया था। अब हमने इसे कर दिखाया। हमने पानी के सीसे को फ्यूजन न्यूट्रॉन्स का उपयोग करके स्थायी सोने में बदल दिया गया।
21 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट में, मैराथन फ्यूजन ने लिखा कि हमने केमिस्ट्री की मुश्किल, लेकिन हल किए जाने योग्य इंजीनियरिंग समस्याओं की श्रृंखला में बदल दिया है। कंपनी ने गामा किरण माप साझा किए, जिन्हें उसने कहा कि विकिरण के बाद पारा-197 और सोना-197 की मौजूदगी दिखाते हैं। स्टार्टअप की तरफ से बताया गया कि उसने जिंक को विकिरणित करने के लिए फ्यूजन-जनित न्यूट्रॉन्स का भी इस्तेमाल किया और तांबा-64 और तांबा-67 का उत्पादन किया, रेडियोधर्मी समस्थानिक जो कैंसर के निदान और लक्षित उपचार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
कैसे काम करता है प्रॉसेस
माराथन फ़्यूज़न की विधि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन पर आधारित है। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी एटम के नाभिक को बदलकर अलग समस्थानिक या तत्व बनाती है। साधारण रासायनिक प्रतिक्रियाओं के विपरीत, जो एटम के नाभिक को नहीं बदलतीं, यह विधि सीधे नाभिक को बदल देती है। कंपनी की प्रस्तावित प्रक्रिया उच्च-ऊर्जा न्यूट्रॉनों का उपयोग करती है, जो ड्यूटेरियम-ट्रिटियम फ्यूजन से उत्पादित होते हैं। ये न्यूट्रॉन पारा-198 के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जो एक प्राकृतिक रूप से स्थिर समस्थानिक है और रेडियोधर्मी पारा-197 बनाते हैं। फिर पारा-197 सॉने के स्थिर समस्थानिक, गोल्ड-197 में बदल जाता है।
2025 के एक पेपर में, मैराथन फ्यूजन ने एक फ्यूजन रिएक्टर के कोर के चारों ओर एक ब्लैंकेट में पारा रखने का प्रस्ताव रखा। कंपनी ने अनुमान लगाया कि एक गीगावाट थर्मल पावर पैदा करने वाला प्लांट सालाना लगभग दो टन सोना पैदा कर सकता है। उनका तर्क था कि सोना बेचने से प्लांट की आय में काफी इजाफा हो सकता है। वह भी बिना बिजली उत्पादन या रिएक्टर की ट्रिटियम (जो फ्यूजन रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है) बनाने की क्षमता को घटाए। हालांकि, ये आंकड़े परिणाम नहीं बल्कि अनुमान हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।