क्या होता है कानूनी तख्तापलट? तुर्की में मचा हुआ है बवाल; एर्दोगान पर बड़े आरोप

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान के एक्शन को लेकर तुर्की में बवाल मचा हुआ है। उन पर देश में कानूनी तख्तापलट करवाने के आरोप लग रहे हैं। अब देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं।

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान पर इन दिनों बड़े आरोप लग रहे हैं। आरोप हैं कि एर्दोगान और उनकी सरकार देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP) को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल कर रही है। इन सब की जड़ में अदालत का एक फैसला है जिसकी वजह से इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब हालात बेकाबू हो रहे हैं और लगभग पूरे देश में इंटरनेट प्रतिबंधित कर दिया गया है।

दरअसल तुर्की में यह बवाल तब शुरू हुआ जब इस्तांबुल की एक अदालत ने बीते सप्ताह फैसले में शहर में CHP की 2023 की जीत को रद्द कर दिया। फैसले में पार्टी के आंतरिक चुनावों के दौरान अनियमितताओं का हवाला दिया गया जिसमें प्रतिनिधियों के चयन को प्रभावित करने के लिए पैसे लेने के आरोप भी शामिल थे। अदालत का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इस्तांबुल ना सिर्फ तुर्की का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र है, बल्कि सीएचपी का गढ़ भी है। हाल के स्थानीय चुनावों में पार्टी की जीत एर्दोआन की पार्टी के लिए एक प्रतीकात्मक झटका थी।

‘विपक्ष को खत्म करने की कोशिश’

CHP के अध्यक्ष ओजगुर ओज़ेल ने अदालत के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कदम को न्यायिक तरीकों से विपक्ष को खत्म करने का प्रयास बताया। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "वे उस पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पिछला चुनाव जीता था, जो तुर्की गणराज्य की संस्थापक पार्टी है और हर चुनाव में सबसे आगे चल रही है। हम एक सत्तावादी सरकार का सामना कर रहे हैं और इसका विरोध करना ही एकमात्र विकल्प है।"

पूरे तुर्की में इंटरनेट सेवा बाधित

इसके बाद CHP ने देश भर में जन-आंदोलन का आह्वान किया है। पार्टी ने लोगों से पार्टी के इस्तांबुल मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने की अपील की थी जिसके बाद रविवार शाम तक पुलिस ने इमारत के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए थे और बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात कर दिया था। पार्टी ने इसे सरकार द्वारा डराने-धमकाने का प्रयास बताया है। सैकड़ों विपक्षी समर्थक सोमवार को पार्टी मुख्यालय के पास पहुंच गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने की भी कोशिश की जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तनावपूर्ण हो गया। कई जगह झड़पें हुई हैं और अधिकारियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया है। प्रदर्शन बढ़ने के बाद पूरे तुर्की में इंटरनेट सेवा बाधित हो गई हैं।

कानूनी तख्तापलट कर रही सरकार?

इस बीच सरकार का कहना है कि तुर्की की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है और उसने राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों से भी इनकार किया है। हालांकि CHP ने इन दावों को खारिज किया है। विपक्षी नेताओं का मानना ​​है कि एर्दोगान का असली मकसद स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं को खत्म करके और रूस के प्रबंधित लोकतंत्र जैसी व्यवस्था बनाकर सत्ता को मजबूत करना है, जहां विपक्षी दल मौजूद तो हैं, लेकिन असल में उनके पास कोई ताकत नहीं है। लोग इसे लीगल कूप या कानूनी तख्तापलट का नाम भी दे रहे हैं।

