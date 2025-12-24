Hindustan Hindi News
तुर्की विमान हादसे में लीबिया के सेना प्रमुख संग 7 की मौत, 3KM तक फैला प्लेन का मलबा; रिकॉर्डर बरामद

लीबियाई अधिकारियों ने कहा कि विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना हुई। लीबिया की उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अंकारा में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए हुई रक्षा वार्ता करने के बाद त्रिपोली लौट रहा था।

Dec 24, 2025 09:49 pm ISTPramod Praveen भाषा, अंकारा
तुर्किये में खोजी टीमों ने बुधवार को उस विमान के ‘कॉकपिट वाइस’ और ‘फ्लाइट डेटा’ रिकॉर्डर बरामद कर लिए, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से लीबिया के सेना प्रमुख समेत आठ लोगों की मौत हो गई है। तुर्किये के गृह मंत्री ने यह जानकारी दी। इस बीच, मृतकों से शव बरामद करने की प्रक्रिया जारी है। जनरल मुहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद, चार अन्य सैन्य अधिकारियों और चालक दल के तीन सदस्यों को ले जा रहा निजी विमान मंगलवार को तुर्किये की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई।

लीबियाई अधिकारियों ने कहा कि विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना हुई। लीबिया की उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अंकारा में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए हुई रक्षा वार्ता करने के बाद त्रिपोली लौट रहा था। तुर्किये के गृह मंत्री अली यरलिकाया ने दुर्घटना स्थल पर पत्रकारों से कहा कि मलबा तीन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे बचाव प्रयास जटिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्किये फोरेंसिक मेडिसिन प्राधिकरण के अधिकारी अवशेषों को ढूंढने और उनकी पहचान करने में लगे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि लीबिया से 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार की सुबह जांच में मदद के लिए पहुंचा। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हामिद दबीबा ने जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और चार अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि करते हुए फेसबुक पर जारी एक बयान में कहा कि यह ‘‘दुखद दुर्घटना’’ उस समय हुई जब प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट रहा था। प्रधानमंत्री ने इसे लीबिया के लिए ‘‘बड़ी क्षति’’ बताया।

अल-हद्दाद पश्चिमी लीबिया के शीर्ष सैन्य कमांडर थे और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से जारी लीबिया की सेना के एकीकरण के प्रयासों में उनकी अहम भूमिका थी। लीबिया की अन्य संस्थाओं की तरह ही वहां की सेना भी बंटी हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए अन्य चार अधिकारी लीबिया के जमीनी बलों के प्रमुख जनरल अल-फितौरी जिबरील, सैन्य विनिर्माण प्राधिकरण के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-कतावी, चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार मोहम्मद अल-असावी दियाब और चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यालय में कार्यरत सैन्य फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूब थे।

चालक दल के तीन सदस्यों की पहचान का अभी पता नहीं चल सका है। तुर्किये के अधिकारियों ने बताया कि ‘फाल्कन-50’ प्रकार के व्यावसायिक विमान का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर (लगभग 43.5 मील) दक्षिण में स्थित हायमाना जिले के केसीक्कावाक गांव के पास मिला है। इससे पहले मंगलवार शाम तुर्किये के हवाई यातायात नियंत्रकों ने बताया था कि अंकारा के एसेनबोआ हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लीबिया वापस जा रहे विमान से उनका संपर्क टूट गया। तुर्किये के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि विमान ने रात साढ़े आठ बजे उड़ान भरी और 40 मिनट बाद उससे संपर्क टूट गया। येरलिकाया ने बताया कि हायमाना के पास विमान ने आपात स्थिति में उतरने का संकेत भेजा था जिसके बाद उससे संपर्क टूट गया।

तुर्किये के राष्ट्रपति कार्यालय में संचार विभाग के प्रमुख बुरहानत्तिन दुरान ने बताया कि विमान ने हवाई यातायात नियंत्रण को विद्युत संबंधी खराबी की सूचना दी थी और आपात स्थिति में विमान उतारे जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि विमान को वापस एसेनबोआ की ओर मोड़ दिया गया, जहां उसके उतरने की तैयारी शुरू कर दी गई लेकिन नीचे आते समय विमान रडार से गायब हो गया। इससे पहले अल-हद्दाद ने अंकारा में तुर्किये के रक्षा मंत्री यासार गुलर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। अंकारा का हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। तुर्किये के न्याय मंत्रालय ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

