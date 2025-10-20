Hindustan Hindi News
रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा दुबई से आया विमान, लैंडिंग के वक्त हादसे में दो की मौत

संक्षेप: यह हादसा सोमवार की अहले सुबह लगभग 3.53 बजे हुई, जब तुर्की की एयर एसीटी द्वारा संचालित अमीरात स्काईकार्गो की उड़ान संख्या EK9788, दुबई में अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद उत्तरी रनवे 07R पर उतरी।

Mon, 20 Oct 2025 07:34 AMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, हांगकांग
हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार की अहले सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। दुबई से आ रहा एक मालवाहक विमान हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करते हुए हादसे का शिकार हो गया और विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा। इस दौरान विमान की ग्राउंड-सर्विस वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक ग्राउंड सर्विस में श्रमिक थे।

हांगकांग स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा सोमवार की अहले सुबह लगभग 3.53 बजे हुई, जब तुर्की की एयर एसीटी द्वारा संचालित अमीरात स्काईकार्गो की उड़ान संख्या EK9788, दुबई में अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (DWC) से उड़ान भरने के बाद उत्तरी रनवे 07R पर उतरी। यह एक बोइंग विमान था, जो रनवे पर फिसलकर वहां से सटे समुद्र में आंशिक रूप से डूब गया। लैंडिंग रोल के दौरान विमान बाईं ओर मुड़ गया था।

बंद किया गया रनवे

हांगकांग हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAHK) ने इस हादसे की पुष्टि की है कि विमान लैंडिंग के दौरान उत्तरी रनवे से आगे निकल गया और हवाई अड्डे की परिधि के पास समंदर में आंशिक रूप से डूब गया। प्राधिकरण ने एक बयान में कहा, "हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उत्तरी रनवे इस घटना के बाद बंद कर दिया गया है। दक्षिणी और मध्य रनवे अभी भी चालू हैं।"

एक स्टाफ लापता

स्थानीय प्रसारक TVB ने बताया कि बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। हवाई अड्डे ने बताया कि विमान में सवार चार चालक दल के सदस्यों और एक ग्राउंड स्टाफ सदस्य को बचा लिया गया, जबकि दुर्घटना के बाद तड़के एक अन्य व्यक्ति का पता नहीं चल पाया।

