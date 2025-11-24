रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए सामने आया तुर्किए, एर्दोगान ने पुतिन को मिलाया फोन

संक्षेप: रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए अमेरिका अपनी कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच तुर्किए ने भी मदद की पेशकश की है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने रविवार को पुतिन को फोन मिलाकर मदद की पेशकश की।

Russia Ukraine war update: रूस और यूक्रेन युद्ध पिछले लगभग साढ़े तीन साल से जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इसको खत्म करवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच अब तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए की जा रही वार्ताओं में मदद करने की पेशकश की है। गौरतलब है कि अमेरिका की तरफ से दिए गए शांति प्रस्ताव पर इस समय जिनेवा में यूक्रेन और यूएस अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है।

तुर्किए के राष्ट्रपति और पुतिन के बीच हुई बातचीत की जानकारी क्रेमलिन ने बयान जारी करके दी। क्रेमलिन ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान तुर्किए राष्ट्रपति ने वार्ता प्रक्रिया को हर संभव सहायता प्रदान करने के अपने इरादे और शांति के लिए इस्तांबुल में मंच प्रदान कराने की अपनी तत्परता को व्यक्त किया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने अमेरिका द्वारा दिए गए शांति प्रस्ताव पर भी चर्चा की। इस दौरान पुतिन ने अपने तुर्किए के समकक्ष को बताया कि अभी जिस प्रस्ताव की रूस ने समीक्षा की है, वह इस वर्ष अलास्का हुए रूस-अमेरिका शिखर सम्मलेन में हुई चर्चा के अनुसार ही है।"

अमेरिका के शांति प्रस्ताव को अपने स्तर पर मान्यता देते हुए क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि की कि यह योजना सैद्धांतिक रूप से अंतिम शांति समझौते का आधार बन सकती है।

क्रेमलिन के बाद तुर्किए के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी। बयान के मुताबिक एर्दोगान ने पुतिन से कहा कि उनका देश पहले की तरफ आज भी सभी कूटनीतिक पहलों और योजनाओं में योगदान देने के लिए तैयार है। वह ऐसी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार है।