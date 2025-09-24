हमें उम्मीद है कि... पाक के मददगार ने फिर अलापा कश्मीर राग, पिछले साल क्यों बंध गई थी घिग्घी?

भारत ने तुर्की की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

पाकिस्तान के सदाबहार मददगार देश तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने संबोधन के दौरान कश्मीर का राग अलापा है। एर्दोगन ने मंगलवार को कहा कि तुर्की भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम से खुश है। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर मुद्दे के समाधान का भी आह्वान किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर विवाद का हल करने का आग्रह किया। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए एकत्र हुए विश्व के नेताओं के समक्ष यह बात कही।

उन्होंने कहा, “हम कुछ महीने पहले अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच भड़के तनाव और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद हुए युद्धविराम से खुश हैं। कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए,यही कश्मीर में हमारे बहनों और भाइयों के सर्वोत्तम हित में है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं।”

पिछले साल क्यों बंध गई थी घिग्धी? हालाँकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर मुद्दा उठाया है, उनकी यह टिप्पणी पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर चुप्पी के एक साल बाद आई है। पिछले साल यानी 2024 में, एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया था। उनके रुख में यह बदलाव अचानक बेवजह नहीं आया था बल्कि ब्रिक्स में शामिल होने की रणनीति के तहत आया था। दरअसल, तब तुर्की ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता था, इसलिए उसने कश्मीर मुद्दे पर अपने मुंह पर ताला लगा लिया था क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक अभिन्न अंग है और ताकतवर पार्टनर देश है।

फिर पुराने रुख पर लौटा तुर्की अब जब मतलब निकल गया तो तुर्की फिर से अपने पुराने रुख पर लौट आया है। इस साल की शुरुआत में भी पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति ने बातचीत और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के ज़रिए कश्मीर मुद्दे के समाधान का आह्वान किया था। तब एर्दोगन ने कहा था, “कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुसार बातचीत और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र, पहले की तरह, आज भी हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता में खड़ा है।”