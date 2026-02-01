तुर्किए ने तोड़ा पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो का सपना, गिनाईं 'मुनीर सेना' की कमजोरियां

संक्षेप: इस्लामिक नाटो का सपना देखने वाले पाकिस्तान को उसके दोस्त तुर्किए ने झटका दिया है। तुर्किए के रक्षा अधिकारियों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अंकारा न तो सऊदी और पाकिस्तान के साथ किसी रक्षा समझौते में है और न ही वह ऐसे किसी समझौते पर विचार कर रहा है।

पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्किए ने शहबाज शरीफ के दोस्त को तगड़ा झटका दिया है। अंकारा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वह सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ किसी भी बहुपक्षीय रक्षा समझौते में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था। उस समय पर ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें जल्दी ही तुर्किए और अजरबैजान जैसे देशों के शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि, अब तुर्किए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी इन दोनों देशों से जो बातचीत चल रही है वह केवल रणनीतिक और द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एएफपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किए के रक्षा अधिकारियों ने साफ किया कि एर्दोगान सरकार न तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ किसी रक्षा समझौते का हिस्सा है और न ही वह इस पर विचार कर रहा है। अभी इन दोनों देशों के साथ तुर्किए के जो रिश्ते हैं, वह रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं। तुर्की के एक शीर्ष सैन्य सूत्र के अनुसार, पाकिस्तान के आग्रह के बावजूद तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ किसी बहुपक्षीय आपसी रक्षा समझौते में रुचि नहीं रखता। सूत्र ने बताया कि सऊदी अरब भी किसी बहुपक्षीय व्यवस्था के पक्ष में नहीं है और वह केवल द्विपक्षीय रक्षा समझौतों को ही प्राथमिकता देता है।

बिखरी-बिखरी है पाकिस्तानी सेना: तुर्किए तीन मोर्चो के साथ गृहयुद्ध जैसे हालातों का सामना कर रही पाकस्तानी सेना को लेकर तुर्किए ने भी अपनी चिंता जाहिर की। तुर्किए के सुरक्षा सूत्रों ने पाकिस्तान के सीमित सैन्य संसाधनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले से ही तीन सीमाओं पर सक्रिय है। इनमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। इसके बाद वह घरेलू स्तर पर भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अभी हाल में सऊदी अरब के साथ हुई डील ने पाकिस्तानी सेना को और भी ज्यादा बांट दिया है। इन सब की वजह से पाकिस्तानी सेना की क्षमता भी प्रभावित है। एक वरिष्ठ तुर्किए रक्षा अधिकारी ने कहा, “पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाएं पहले से ही अत्यधिक दबाव में हैं,” और यही वास्तविकता किसी आपसी रक्षा समझौते के तहत जिम्मेदारियां निभाने की उसकी क्षमता को सीमित करती है।