Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Turkey not enter into any defense agreement with Pakistan and Saudi Arabia blow to Shahbaz Sharif
तुर्किए ने तोड़ा पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो का सपना, गिनाईं 'मुनीर सेना' की कमजोरियां

तुर्किए ने तोड़ा पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो का सपना, गिनाईं 'मुनीर सेना' की कमजोरियां

संक्षेप:

इस्लामिक नाटो का सपना देखने वाले पाकिस्तान को उसके दोस्त तुर्किए ने झटका दिया है। तुर्किए के रक्षा अधिकारियों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अंकारा न तो सऊदी और पाकिस्तान के साथ किसी रक्षा समझौते में है और न ही वह ऐसे किसी समझौते पर विचार कर रहा है।

Feb 01, 2026 09:58 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्किए ने शहबाज शरीफ के दोस्त को तगड़ा झटका दिया है। अंकारा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वह सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ किसी भी बहुपक्षीय रक्षा समझौते में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था। उस समय पर ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें जल्दी ही तुर्किए और अजरबैजान जैसे देशों के शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि, अब तुर्किए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी इन दोनों देशों से जो बातचीत चल रही है वह केवल रणनीतिक और द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एएफपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किए के रक्षा अधिकारियों ने साफ किया कि एर्दोगान सरकार न तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ किसी रक्षा समझौते का हिस्सा है और न ही वह इस पर विचार कर रहा है। अभी इन दोनों देशों के साथ तुर्किए के जो रिश्ते हैं, वह रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं। तुर्की के एक शीर्ष सैन्य सूत्र के अनुसार, पाकिस्तान के आग्रह के बावजूद तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ किसी बहुपक्षीय आपसी रक्षा समझौते में रुचि नहीं रखता। सूत्र ने बताया कि सऊदी अरब भी किसी बहुपक्षीय व्यवस्था के पक्ष में नहीं है और वह केवल द्विपक्षीय रक्षा समझौतों को ही प्राथमिकता देता है।

बिखरी-बिखरी है पाकिस्तानी सेना: तुर्किए

तीन मोर्चो के साथ गृहयुद्ध जैसे हालातों का सामना कर रही पाकस्तानी सेना को लेकर तुर्किए ने भी अपनी चिंता जाहिर की। तुर्किए के सुरक्षा सूत्रों ने पाकिस्तान के सीमित सैन्य संसाधनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले से ही तीन सीमाओं पर सक्रिय है। इनमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। इसके बाद वह घरेलू स्तर पर भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अभी हाल में सऊदी अरब के साथ हुई डील ने पाकिस्तानी सेना को और भी ज्यादा बांट दिया है। इन सब की वजह से पाकिस्तानी सेना की क्षमता भी प्रभावित है। एक वरिष्ठ तुर्किए रक्षा अधिकारी ने कहा, “पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाएं पहले से ही अत्यधिक दबाव में हैं,” और यही वास्तविकता किसी आपसी रक्षा समझौते के तहत जिम्मेदारियां निभाने की उसकी क्षमता को सीमित करती है।

अर्थव्यवस्था के आधार पर मजबूत होती है सेना

तुर्किए के अधिकारियों ने पाकिस्तान की आर्थिक हालात की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही एक मजबूत सेना बनाती है। तुर्की भी वित्तीय दबावों का सामना कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों की सेनाओं के पास सऊदी अरब के स्तर पर रक्षा आधुनिकीकरण में निवेश करने की क्षमता नहीं है, जिससे त्रिपक्षीय रक्षा गठबंधन व्यावहारिक नहीं लगता। हालांकि, रक्षा समझौते की संभावना को खारिज करते हुए तुर्किए ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और उसके रक्षा संबंध मजबूत हैं। अंकारा पहले से ही पाकिस्तान को सैन्य साजो-सामान, वायु रक्षा प्रणालियां, ड्रोन तकनीक और अन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है। दोनों देश रणनीतिक सहयोग के जरिए कई साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Pakistan Pakistan News India News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।