बाज नहीं आ रहा तुर्किए, एर्दोगान के मंत्री ने अब इस जगह उठाया कश्मीर मुद्दा

संक्षेप: तुर्किए की संसद में बजट सत्र के दौरान विदेश मंत्री हकान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाते हुए कहा कि इस मुद्दे का हल अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से किया जाना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर पाकिस्तान का खुलकर साथ देने वाला तुर्किए अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ होने वाले एर्दोगान प्रशासन ने एक बार फिर से अपना झुकाव साफ किया है। अंकारा में बजट सत्र के दौरान कश्मीर के मुद्दे का जिक्र करते हुए तुर्किए के विदेश मंत्री ने हकान फिदान ने कश्मीर का जिक्र करते हुए भारत विरोधी बयान दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा के 2026 संसदीय बजट के संसद में पेश किए जाने के दौरान विदेश मंत्री हाकान ने अपने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय विवादों का जिक्र करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय कानून और संवाद के आधार पर हल किया जाना चाहिए। यह बयान भारत के पक्ष के बिल्कुल उलट है। भारत लगातार कहता रहा है कि कश्मीर में कोई विवाद नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है।

तुर्किए के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया यह बयान एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में उसके पक्ष को स्पष्ट करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्किए ने पूरी तरह रे पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके अलावा भी तुर्किए शुरुआत से ही इस मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ झुका नजर आता है।