शांति का पूरा भार हमास पर डालना ठीक नहीं, तुर्की के एर्दोगन ने इजरायल को सुनाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो साल से ज्यादा समय से चल रहे इजरायल-गाजा युद्ध को खत्म करवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक 20 सूत्रीय योजना भी बनाई, जिसपर ज्यादातर देशों की सहमति बनी है। मिस्त्र में इजरायल और हमास बीच बातचीत चल रही है। इस बीच, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायल पर फिर से निशाना साधा है। एर्दोगन ने कहा है कि ट्रंप की योजना के बावजूद भी इजरायल शांति के लिए मुख्य बाधा बना हुआ है और उसे शांति के लिए अपने हमलों को बंद करना होगा।

'शांति का पूरा भार हमास पर डालना ठीक नहीं' तैय्यप एर्दोगन ने कहा कि गाजा में शांति स्थापित करने का भार केवल हमास और फिलिस्तीनियों पर डालना न तो उचित है और न ही यथार्थवादी, और शांति प्रयासों की सफलता के लिए इजरायल को अपने हमले रोकने होंगे। अपनी पार्टी के सांसदों से बात करते हुए, एर्दोगन ने कहा कि मिस्र में युद्धविराम वार्ता, जिसमें तुर्की के अधिकारी भाग ले रहे हैं, महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "शांति एक पंख वाला पक्षी नहीं है। शांति का पूरा भार हमास और फिलिस्तीनियों पर डालना उचित, सही या यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है।" उन्होंने हमास को एक प्रतिरोधी समूह बताया।