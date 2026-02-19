Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही ये मुस्लिम देश हो गया एक्टिव, भारत के लिए क्यों टेंशन?

Feb 19, 2026 12:11 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को चुनावों में मिली बंपर जीत के बाद तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। नई सरकार बनने के तुरंत बाद ही तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान के एक कदम से हलचल मच गई है।

बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही ये मुस्लिम देश हो गया एक्टिव, भारत के लिए क्यों टेंशन?

बीते साल मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की एक बार फिर भारत की चिंताएं बढ़ा रहा है। भारत के पड़ोसी देश, बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही तुर्की एक्टिव हो गया गया है और अब बांग्लादेश में अपनी रणनीति को सक्रिय करता नजर आ रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने तुर्की के नजदीकियां बढ़ाई थीं। अब तारिक रहमान के शपथ लेने के तुरंत बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने अपने बेटे बिलाल एर्दोगान को ढाका दौरे पर भेजा है।

बुधवार सुबह करीब 9 बजे बिलाल एर्दोगान निजी विमान से ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। अहम बात यह है कि उनके साथ तुर्की कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी यानी TİKA के अध्यक्ष अब्दुल्ला एरेन और मशहूर फुटबॉलर मेसुत ओजिल भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस दौरे की पहले कोई घोषणा नहीं की गई थी और मीडिया को भी इसकी भनक नहीं थी।

ये भी पढ़ें:हम बांग्लादेश को… प्रधानमंत्री बनते ही हिंदुओं पर क्या बोले तारिक रहमान?

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगान के बेटे ने ढाका पहुंचते ही सबसे पहले TİKA के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिस का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में TİKA की फंडिंग से बने एक नए मेडिकल सेंटर का उद्घाटन भी किया। TİKA की दक्षिण एशिया में बढ़ती सक्रियता पर भारत में सुरक्षा एजेंसियों और विश्लेषकों की नजर है। लालमोनिरहाट में उसके तकनीकी संस्थान जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सवाल उठे हैं।

ये भी पढ़ें:तुर्की को भारी पड़ा पाक प्रेम, भारत-EU डील का फायदा नहीं उठा पाएगा मुस्लिम देश

कुछ खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि TİKA और उससे जुड़े कुछ तुर्की एनजीओ कट्टरपंथी पैन-इस्लामिस्ट विचारधारा को बढ़ावा दे सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की-बांग्लादेश के बढ़ते संबंध तुर्की-पाकिस्तान-चीन के व्यापक समीकरण भी हो सकते हैं, जो भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:तारिक रहमान के बांग्लादेश का पीएम बनते ही चीन एक्टिव, बोला- आपसी रिश्ते...
Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Turkey Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।