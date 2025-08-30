तुर्की ने इजरायल के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़े, हवाई क्षेत्र भी बंद किया; गाजा में अब तक 63000 मरे

तुर्की का यह कदम गाजा में गहराते मानवीय संकट के बीच आया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में 63,025 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।

तुर्की ने गाजा में चल रहे युद्ध के विरोध में इजरायल के साथ सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र को इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया है और अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ तुर्की की अब तक की सबसे सख्त प्रतिक्रिया मानी जा रही है।

तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने शुक्रवार को अंकारा में संसद के एक विशेष सत्र में गाजा मुद्दे पर बोलते हुए इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, "हमने इजरायल के साथ सभी व्यापारिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। इजरायली जहाजों को हमारे बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, और न ही तुर्की के जहाज इजरायली बंदरगाहों में जा सकते हैं। इसके अलावा, इजरायली विमानों के लिए हमारा हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद है।"

फिदान ने इजरायल पर गाजा में "नरसंहार" करने और मानवीय मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायल की नीतियां न केवल गाजा, बल्कि वेस्ट बैंक, यरुशलम, सीरिया, ईरान और लेबनान में भी आक्रामक हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं।

तुर्की का रुख तुर्की और इजरायल के बीच संबंध पहले से ही गाजा युद्ध के कारण तनावपूर्ण थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेन्याहू की तुलना एडॉल्फ हिटलर से की थी और गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों को "नरसंहार" करार दिया था। तुर्की ने पिछले साल इजरायल के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध तोड़ दिए थे, जिसमें स्थायी युद्धविराम और गाजा में मानवीय सहायता की तत्काल अनुमति की मांग की गई थी। 2023 में दोनों देशों के बीच 7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें स्टील, तेल और प्लास्टिक जैसे प्रमुख व्यापारिक आइटम शामिल थे।

बंदरगाह और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध तुर्की ने इजरायली जहाजों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश से रोकने के साथ-साथ तुर्की के ध्वज वाले जहाजों को इजरायली बंदरगाहों में प्रवेश करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, तुर्की के बंदरगाह अधिकारियों ने शिपिंग एजेंटों से यह प्रमाणित करने के लिए पत्र मांगना शुरू कर दिया है कि जहाज इजरायल से संबंधित नहीं हैं और न ही वे सैन्य या खतरनाक सामग्री ले जा रहे हैं।

हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध के तहत, इजरायली विमानों को तुर्की के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोका गया है। इससे इजरायल से जॉर्जिया और अजरबैजान जैसे देशों की उड़ानों में लगभग दो घंटे का अतिरिक्त समय लग सकता है। नवंबर 2024 में, तुर्की ने इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के विमान को अजरबैजान में एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की के हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

गाजा में मानवीय संकट तुर्की का यह कदम गाजा में गहराते मानवीय संकट के बीच आया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में 63,025 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, और 1,59,266 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा, 9,000 से अधिक लोग लापता हैं, और 317 लोग, जिनमें 121 बच्चे शामिल हैं, भुखमरी के कारण मर चुके हैं। फिदान ने इजरायल पर गाजा में भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और क्षेत्र को रहने लायक नहीं बनाने का आरोप लगाया।

फिदान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इजरायल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में 52 अन्य देशों के साथ मिलकर एक पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को "ईंधन" देने वाले हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति को रोकने की मांग की गई है। तुर्की ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में नरसंहार के मामले में भी हिस्सा लिया है।