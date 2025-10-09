TTP becomes a scourge for the Pakistani Army killing another officer 12 soldiers killed in 24 hours पाक सेना का काल बना TTP, एक और अफसर को मार गिराया; 24 घंटे में 12 सैनिकों की मौत, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़TTP becomes a scourge for the Pakistani Army killing another officer 12 soldiers killed in 24 hours

पाक सेना का काल बना TTP, एक और अफसर को मार गिराया; 24 घंटे में 12 सैनिकों की मौत

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। यह  2007 में गठित एक उग्रवादी समूह है। TTP अफगान तालिबान से प्रेरित है और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जिहाद चला रहा है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादThu, 9 Oct 2025 01:40 PM
share Share
Follow Us on
पाक सेना का काल बना TTP, एक और अफसर को मार गिराया; 24 घंटे में 12 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। पिछले 24 घंटों में TTP के दो अलग-अलग हमलों में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। इनमें दो बड़े अधिकारी भी शामिल है। ये हमले अफगानिस्तान सीमा के पास हुए, जहां TTP की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 30 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन TTP ने इससे अधिक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है।

पहला हमला: कुर्रम जिले में IED विस्फोट और गोलीबारी

बुधवार सुबह कुर्रम जिले के पीर कलाय इलाके में TTP के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों (फ्रंटियर कॉर्प्स) के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने पहले सड़क किनारे रखे गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से विस्फोट किया, जिसके बाद भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में नौ सैनिक और दो अधिकारी मारे गए। मृतकों में एक मेजर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं।

स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हमला तब हुआ जब काफिला रूट पेट्रोलिंग पर था। विस्फोट के बाद हमलावरों ने आसपास के पहाड़ी इलाकों से AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर से फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में 19 TTP आतंकी मारे गए। हालांकि, TTP के प्रवक्ता मुहम्मद खुरासानी ने अपनी स्टेटमेंट में दावा किया कि उनके लड़ाकों ने 15 सैनिकों को मार गिराया और सेना के कई हथियार लूट लिए। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां चार सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाके को सील कर दिया गया है और हेलीकॉप्टरों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

दूसरा हमला: डेरा इस्माइल खान

आतंकियों ने दूसरा हमला डेरा इस्माइल खान जिले में किया। इसमें पाक सेना का एक बड़ा अफसर मारा गया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने गुरुवार को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में सुरक्षा बलों द्वारा खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक मेजर शहीद हो गया और सात आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान क्वेटा जिले के निवासी 30 वर्षीय मेजर सिब्तैन हैदर शहीद हो गए। यह घटना उस वक्त हुई जब एक दिन पहले ही ISPR ने बताया था कि ओरकजई जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 11 सुरक्षा कर्मी मारे गए जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर शहीद हुए थे।

TTP ने इन हमलों को पाकिस्तान की हालिया एयरस्ट्राइक्स का बदला बताया, जिसमें अफगानिस्तान में उनके कई ठिकानों को निशाना बनाया गया था। समूह ने कहा कि यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी "आक्रमक नीतियां" नहीं बदलता।

आतंकी हमलों में वृद्धि

पाकिस्तान में हाल के महीनों में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमलों में तेजी आई है। ये हमले मुख्यतः पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। TTP ने 2022 में सरकार के साथ युद्धविराम समझौता तोड़ने के बाद से हमले बढ़ा दिए हैं। सरकार ने इसके बाद TTP को “फितना अल खवारिज” करार दिया और आतंकवादियों के लिए “खारिजी” शब्द इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इस्लामाबाद लगातार यह भी आरोप लगाता रहा है कि TTP के आतंकवादी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहीं से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पिछले महीने 19 सैनिकों के शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगान अंतरिम सरकार को चेतावनी दी थी कि “वह तय करे कि वह खवारिज के साथ है या पाकिस्तान के साथ।”

ये भी पढ़ें:रावलपिंडी चिकन, बहावलपुर नान… IAF दिवस के मेन्यू में 'मिर्ची' लगाने वाली डिश
ये भी पढ़ें:भारत से पंगा ले चुका है यह देश, अब पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप की तारीफ कर रहा

बढ़ती हिंसा का संकेत

आखिरी दो हमलों में कम 12 सैनिकों की जान चली गई। यह आंकड़ा पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक बयान पर आधारित है, जबकि TTP ने 25 से अधिक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान में TTP और अन्य आतंकी समूहों के हमलों में 901 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सुरक्षा बल शामिल हैं। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (CRSS) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के पहले नौ महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 460 से अधिक मौतें हुईं।

TTP का बढ़ता खतरा

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, 2007 में गठित एक उग्रवादी समूह है। यह अफगान तालिबान से प्रेरित है और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जिहाद चला रहा है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद TTP की गतिविधियां बढ़ गईं। समूह अफगानिस्तान से संचालित होता है और पाकिस्तान की सेना व सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है। हाल के महीनों में TTP ने कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें जुलाई में उत्तरी वजीरिस्तान में 13 सैनिकों की मौत और सितंबर में दक्षिणी वजीरिस्तान में 12 सैनिकों का कत्लेआम शामिल है।

Pakistan Pakistan News International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।