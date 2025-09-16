Trumps officials started blaming Joe Biden for the murder of an Indian in America अमेरिका में भारतीय की हत्या पर जो बाइडेन को कोसने लगे ट्रंप के अधिकारी, आरोपी को बताया राक्षस, International Hindi News - Hindustan
अमेरिका में भारतीय की हत्या पर जो बाइडेन को कोसने लगे ट्रंप के अधिकारी, आरोपी को बताया राक्षस

अमेरिका में भारतीय नागरिक की हत्या के मामले में अब होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर जो बाइडेन प्रशासन ने सही फैसला लिया होता तो आज यह हत्या नहीं होती। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:11 AM
अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की पत्नी और बच्चे के सामने नृशंस हत्या की निंदा डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन हत्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने हत्यारे को राक्षस बताते हुए कहा कि इस अपराध को रोका जा सकता था। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने सारा ठीकरा पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के सिर फोड़ दिया। उनका कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में ही आरोपी क्यूबा के नागरिक कोबोस मार्टिनेज को वापस उसके देश भेज दिया गया होता तो आज यह अपराध नहीं होता।

आरोपी कोबोस ने 50 साल के भारतीय मूल के एक होटल मैनेजर नागामलैया की हत्या कर दी थी। उसने नागामलैया की पत्नी और बच्चे के सामने ही सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने सिर को लात मारी और फिर उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच वॉशिंग मशीन को लेकर कोई बहस हो गई थी।

पुलिस ने बताया था कि आरोपी नागामलैया की गर्दन पर तब तक वार करता रहा जब तक कि सिर धड़ से अलग नहीं हो गया। घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यूबा के नागरिक कोबोस को पहले भी चोरी और बच्चों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जब उसे क्यूबा वापस भेजने की बात हुई तो उसे जेल से ही छोड़ दिया गया। प्रशासन ने कहा कि उसे वापस भेजने के लिए क्यूबा कि पर्याप्त उड़ानें नहीं हैं।

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा, वह अपराधी आज हमारे देश में ना होता तो यह हत्या ही ना होती। क्यूबा ने आरोपी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह ऐसे अपराधी को अपने देश आने नहीं देना चाहता था। वहीं जो बाइडेन प्रशासन ने ढील दी और उसे जेल से छोड़ दिया। बता दें कि भारतीय मूल के शख्स की हत्या को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अब अवैध प्रवासियों पर नरमी के दिन लद गए हैं।

