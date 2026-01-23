एक भाषण से बिदके डोनाल्ड ट्रंप! कनाडाई पीएम मार्क कार्नी को 'बोर्ड ऑफ पीस' से बाहर निकाला

संक्षेप: इस हफ्ते की शुरुआत में, कार्नी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक भाषण दिया जिसकी काफी चर्चा रही। उन्होंने तथाकथित 'मध्यम शक्तियों' को महाशक्तियों की धमकियों का विरोध करने के लिए एकजुट होने की सलाह दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि उनका नया 'बोर्ड ऑफ पीस' कनाडा को इसमें शामिल होने के लिए दिए गए निमंत्रण को वापस ले रहा है। यह कदम मार्क कार्नी द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (दावोस) में दिए गए उस तीखे भाषण के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने वैश्विक महाशक्तियों की जबरदस्ती की रणनीति के खिलाफ चेतावनी दी थी।

ट्रंप का सोशल मीडिया पर पलटवार स्विट्जरलैंड से अमेरिका वापस लौटते समय ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा- प्रिय प्रधानमंत्री कार्नी: कृपया इस पत्र को इस बात का प्रमाण मानें कि 'बोर्ड ऑफ पीस' कनाडा के शामिल होने के निमंत्रण को वापस ले रहा है। यह अब तक का सबसे प्रतिष्ठित नेताओं का बोर्ड होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

घटनाक्रम में अचानक बदलाव यह फैसला पिछले हफ्ते की स्थिति से बिल्कुल उलट है, जब कार्नी ने ट्रंप के बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उस समय कार्नी ने चीन की एक महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने का समझौता किया।

यह समझौता कनाडा की 'ईस्ट-वेस्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी' का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहे सप्लाई चेन के तनाव और ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण व्यापार में विविधता लाना था।

कार्नी का दावोस भाषण: विवाद की जड़ इस हफ्ते की शुरुआत में, कार्नी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक भाषण दिया जिसकी काफी चर्चा रही। उन्होंने तथाकथित 'मध्यम शक्तियों' को महाशक्तियों की धमकियों का विरोध करने के लिए एकजुट होने की सलाह दी। हालांकि कार्नी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उन विदेश नीतियों पर निशाना साधा जो टैरिफ को दबाव के रूप में, वित्तीय ढांचे को जबरदस्ती के रूप में और सप्लाई चेन को कमजोरियों के रूप में इस्तेमाल करती हैं।

कार्नी ने दावोस में कहा- 'नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' की दुहाई देना बंद करें। ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम को वही कहें जो यह है: एक ऐसा दौर जहां सबसे शक्तिशाली देश अपने हितों को साधने के लिए आर्थिक एकीकरण का उपयोग जबरदस्ती के हथियार के रूप में करते हैं।

ट्रंप की सीधी प्रतिक्रिया ट्रंप ने अपने दावोस भाषण में कार्नी को सीधे फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री को कनाडा की रक्षा में अमेरिका के योगदान के लिए अधिक आभारी होना चाहिए। ट्रंप का बयान- कनाडा अमेरिका की वजह से जीवित है। मार्क, अगली बार जब आप अपने बयान दें तो इसे याद रखें।