मीम्स के सहारे ग्रीनलैंड जीतेंगे ट्रंप? वाइट हाउस ने पेंगुइन ट्रेंड के साथ शेयर की तस्वीर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर जिद अब नए स्तर पर पहुंचती नजर आ रही है। यूरोपीय देशों को टैरिफ और सैन्य कार्रवाई की धमकी देने वाले ट्रंप अब नाटो चीफ से बातचीत के बाद थोड़े नरम पड़े हैं। हालांकि, उन्होंने अभी भी अपना ग्रीनलैंड प्रेम नहीं छोड़ा है। अब इस जिद में एक कदम आगे बढ़ते हुए वाइट हाउस ने सोशल मीडिया ट्रेंड्स का साथ देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पेंगुइन का ट्रेंड चल रहा है। इसको आगे बढ़ाते हुए वाइट हाउस ने एक पोस्ट साझा किया, जिसमें ट्रंप पेंगुइन के साथ बर्फ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं।

डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने या किसी भी तरीके से इसे अमेरिकी आधिपत्य में लाने का सपना देखने वाले ट्रंप इस पर पेंगुइन की सहायता से चलते नजर आ रहे हैं। दरअसल, यह ट्रेंड निहिलिस्ट पेंगुइन का है, जो कि पिछले 20 साल से लोगों की नजर में है।

यह ट्रेंड फिल्म निर्माता वर्नर हर्जोग की 2007 की डाक्यूमेंट्री 'एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड' से एक फुटेज से लिया गया है। इसमें एक एडेलि पेंगुइन अपने समूह से अलग हटकर अकेला अंटार्कटिका की भीषण सर्दी की तरफ चला जाता है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में लोगों ने अपने-अपने हिसाब से इसे नाम दिए हैं। किसी ने इसे लोनली पेंगुइन कहा तो किसी ने वांडरिंग पेंगुइन का नाम दिया।

इसी मीम ट्रेंड को अपनाते हुए वाइट हाउस ने एक एआई-जनरेटेड तस्वीर शेयर की जिसमें ट्रंप एक जमें हुए पर्वत की तरफ पेंगुइन के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें उनके साथ पेंगुइन भी है, जिसके हाथ में अमेरिका का झंडा है, जबकि पहाड़ पर ग्रीनलैंड का झंडा लगा हुआ है। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा हुआ है, पेंगुइन को गले लगाओ।