ट्रंप तुम्हें मार डालेंगे, मुस्लिम मुल्क के सबसे बड़े लीडर को अमेरिकी नेता की धमकी

संक्षेप:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ट्रुथ सोशल पर लिखा था, 'अगर ईरान गोली चलाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, जो कि उनका रिवाज है। तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं।'

Jan 09, 2026 10:14 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
रिपब्लिकन पार्टी के नेता लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनेई को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप, अयातुल्ला की हत्या करने वाले हैं। उनका यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब ईरान में मौजूदा शासन के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग आर्थिक हालात, सरकारी नीतियों और महंगाई जैसे मुद्दों पर भड़के हुए हैं।

फॉक्स न्यूज से बातचीत में ग्राहम ने कहा, 'ईरान के लोगों, हम आज आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ हैं, ताकि आप अयातुल्ला से अपना देश वापस ले सकें। उस अयातुल्ला से, जिसने आपको मारा और दुनिया को आतंकित किया। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपका समर्थन करते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप बराक ओबामा नहीं हैं। आपको उनका समर्थन हासिल है।'

उन्होंने कहा, 'अयातुल्ला के लिए, आपको समझना होगा कि अगर आप बेहतर जिंदगी की मांग करने वाले अपने लोगों को मारते रहेंगे, तो डोनाल्ड जे ट्रंप आपको मार डालेंगे। अयातुल्ला और उनके गुंडों के लिए, अगर आप ट्रंप की बात को अनसुना कर अपने लोगों को मारना जारी रखेंगे तो आपको मौत की नींद सुला देंगे।'

ट्रंप भी दे चुके हैं चेतावनी

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था, 'अगर ईरान गोली चलाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, जो कि उनका रिवाज है। तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं।'

ईरान में प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन के 11वें दिन बुधवार को हुई झड़पों में दो ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गये और 30 अन्य घायल हो गए। पिछले साल दिसंबर के अंत से 20 से अधिक शहरों में फैली यह अशांति शुरू में ईरानी रियाल के भारी अवमूल्यन और बढ़ती कीमतों के कारण भड़की थी। ईरानी अधिकारियों ने आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का वादा किया है लेकिन उन्होंने हिंसा और 'तोड़फोड़' पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सरकारी मीडिया के अनुसार, ये नवीनतम मौतें एक अन्य पुलिस अधिकारी एहसान आगाजानी की मौत के बाद हुई हैं, जो मंगलवार को पश्चिमी इलम प्रांत में झड़पों में मारे गए थे। रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लगभग 30 लोग मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या पर कोई आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
