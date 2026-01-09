ट्रंप तुम्हें मार डालेंगे, मुस्लिम मुल्क के सबसे बड़े लीडर को अमेरिकी नेता की धमकी

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ट्रुथ सोशल पर लिखा था, 'अगर ईरान गोली चलाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, जो कि उनका रिवाज है। तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं।'

रिपब्लिकन पार्टी के नेता लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनेई को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप, अयातुल्ला की हत्या करने वाले हैं। उनका यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब ईरान में मौजूदा शासन के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग आर्थिक हालात, सरकारी नीतियों और महंगाई जैसे मुद्दों पर भड़के हुए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फॉक्स न्यूज से बातचीत में ग्राहम ने कहा, 'ईरान के लोगों, हम आज आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ हैं, ताकि आप अयातुल्ला से अपना देश वापस ले सकें। उस अयातुल्ला से, जिसने आपको मारा और दुनिया को आतंकित किया। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपका समर्थन करते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप बराक ओबामा नहीं हैं। आपको उनका समर्थन हासिल है।'

उन्होंने कहा, 'अयातुल्ला के लिए, आपको समझना होगा कि अगर आप बेहतर जिंदगी की मांग करने वाले अपने लोगों को मारते रहेंगे, तो डोनाल्ड जे ट्रंप आपको मार डालेंगे। अयातुल्ला और उनके गुंडों के लिए, अगर आप ट्रंप की बात को अनसुना कर अपने लोगों को मारना जारी रखेंगे तो आपको मौत की नींद सुला देंगे।'

ट्रंप भी दे चुके हैं चेतावनी ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था, 'अगर ईरान गोली चलाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, जो कि उनका रिवाज है। तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं।'

ईरान में प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन के 11वें दिन बुधवार को हुई झड़पों में दो ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गये और 30 अन्य घायल हो गए। पिछले साल दिसंबर के अंत से 20 से अधिक शहरों में फैली यह अशांति शुरू में ईरानी रियाल के भारी अवमूल्यन और बढ़ती कीमतों के कारण भड़की थी। ईरानी अधिकारियों ने आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का वादा किया है लेकिन उन्होंने हिंसा और 'तोड़फोड़' पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।