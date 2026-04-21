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ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार हो गए थे ट्रंप, सेना प्रमुख से हो गई बहस; पूर्व CIA एनलिस्ट का दावा

Apr 21, 2026 09:01 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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सीआईए के पूर्व एनलिस्ट ने दावा किया हैकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठक के दौरान न्यूक्लियर कोड का इस्तेमाल करने को तैयार थे। हालांकि सेना प्रमुख ने इसका विरोध किया। बाद में सेना प्रमुख सिर झुकाकर बाहर निकले। 

ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार हो गए थे ट्रंप, सेना प्रमुख से हो गई बहस; पूर्व CIA एनलिस्ट का दावा

ईरान से युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूप की खबरें भी कई बार सामने आती रहती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया तब सिचुएशन रूम में काफी तनाव था। डोनाल्ड ट्रंप घटों तक अपने अधिकारियों पर चिल्लाते रहे। इसी बीच पूर्व सीआईए एनलिस्ट लैरी जॉनसन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। डैन केन अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। बता दें कि अमेरिका में न्यूक्लियर कोड इस्तेमाल करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। इसके बाद सेना को परमाणु हमला करने की छूट मिल जाती है।

सिर झुकाकर निकले डैन केन

लैरी ने दावा किया कि यह बात शनिवार की मीटिंग के दौरान की है। उन्होंने कहा कि शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इमर्जेंसी मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने आपा खो दिया और ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार हो गए। हालांकि जनरल डैन केन ने इसका विरोध किया और कहा कि यह पूरी तरह से नफरत भरा कदम हो सकता है। इसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें देखा जा सकता है कि केन सिर झुकाकर मीटिंग रूम से बाहर निकले।

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शनिवार की इमर्जेंसी मीटिंग को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इससे पहले गुरुवार को पीट हेगसेथ और जनरल डैन केन ने मिलकर एक प्रेस वार्ता की थी। इसके बाद से किसी मीटिंग को लेकर औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। जो भी दावा किया गया है वह केवल पूर्व सीआईए एनलिस्ट की ओर से ही किया गया है। इस मामले में अन्य जगहों से कोई जानकारी नहीं मिली है और लाइव हिन्दुस्तान भी इस दावे की पुष्टि नहीं करता है।

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डोनाल्ड ट्रंप को मीटिंग रूम से बाहर ले जाया गया

वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही साथियों पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए बाहर ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय के लिए बाहर ही रखा गया क्योंकि सैन्य अधिकारियों का कहना था कि धीरज खो देना किसी भी रूप में सहायक नहीं हो सकता है।

नए पत्ते खोलने को तैयार ईरान?

ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने कहा कि अमेरिका युद्ध में ईरान से आत्मसमर्पण चाहता है लेकिन तेहरान इसके विपरीत मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहा है। गालिबफ ने मंगलवार तड़के 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''हम धमकियों के साये में बातचीत स्वीकार नहीं करते।'' अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, उनके दामाद जैरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ सोमवार को इस्लामाबाद जाएंगे जहां पाकिस्तानी अधिकारी वार्ता की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई जिसके बाद वेंस का काफिला व्हाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक अवास एवं कार्यालय) में देखा गया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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