Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़trump vs carney US golden dome missile defense clash Canada China
पहले ही साल में चीन तुमको खा जाएगा, ट्रंप ने कनाडा को दिखाया 'गोल्डन डोम' का डर

पहले ही साल में चीन तुमको खा जाएगा, ट्रंप ने कनाडा को दिखाया 'गोल्डन डोम' का डर

संक्षेप:

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में दोनों नेताओं के बीच तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका से बहुत सारी चीजें मुफ्त मिलती हैं और उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए।

Jan 24, 2026 07:04 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक बार फिर अपने पड़ोसी देश कनाडा के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कनाडा सरकार पर आरोप लगाया कि वह ग्रीनलैंड के ऊपर प्रस्तावित विशाल मिसाइल रक्षा प्रणाली का विरोध कर रही है, जबकि यह प्रणाली कनाडा की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'गोल्डन डोम' विवाद क्या है?

ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड के ऊपर एक विशाल मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है, जिसे उन्होंने 'द गोल्डन डोम' नाम दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह सिस्टम अमेरिका के साथ-साथ कनाडा की भी रक्षा करेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ओटावा (कनाडा सरकार) इस योजना के खिलाफ है। ट्रंप ने लिखा- कनाडा 'गोल्डन डोम' के खिलाफ है, जबकि उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में मतदान किया है। चीन पहले साल में ही उन्हें 'खा जाएगा'!"

कनाडा और चीन के बीच नए संबंध

यह विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब हाल ही में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बीजिंग का दौरा किया। कनाडा ने चीन के साथ आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यह अमेरिका के बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस यात्रा के दौरान कनाडाई कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने और चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए कोटा निर्धारित करने पर सहमति बनी। शुरुआत में ट्रंप ने इस पर नरमी दिखाई थी और कहा था- यह ठीक है। उन्हें (कार्नी को) यही करना चाहिए। लेकिन बाद में उनका रुख आक्रामक हो गया।

दावोस में आमने-सामने

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में दोनों नेताओं के बीच तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका से बहुत सारी चीजें मुफ्त मिलती हैं और उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है। मार्क, अगली बार बयान देते समय यह याद रखना।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। दावोस से लौटने के बाद उन्होंने कहा- कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा नहीं है। कनाडा फल-फूल रहा है क्योंकि हम कनाडाई हैं। कार्नी ने कनाडा की संप्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि हम अपने घर के मालिक हैं। यह हमारा देश है और हमारा भविष्य है।

कूटनीतिक खटास और '51वां राज्य'

विवाद केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कूटनीतिक परिणाम भी सामने आए। ट्रंप ने मार्क कार्नी को अपने तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण औपचारिक पत्र पोस्ट करके वापस ले लिया। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का विचार भी बार-बार उठाया है। हाल ही में उन्होंने एक एडिटेड नक्शा शेयर किया जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और क्यूबा को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था।

'गोल्डन डोम' परियोजना आर्थिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत विशाल है। ट्रंप प्रशासन ने इसकी लागत लगभग $175 बिलियन आंकी है। हालांकि, कांग्रेसनल बजट ऑफिस (CBO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल स्पेस-बेस्ड इंटरसेप्टर की लागत अगले दो दशकों में $161 बिलियन से $542 बिलियन के बीच हो सकती है। मई में, संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत बॉब रे ने ट्रंप के इस विजन की तुलना प्रोटेक्शन रैकेट (वसूली गिरोह) से की थी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के अनुसार, कनाडा को इस परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें अपने हिस्से का भुगतान करना होगा।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Donald Trump Canada

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।