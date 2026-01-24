पहले ही साल में चीन तुमको खा जाएगा, ट्रंप ने कनाडा को दिखाया 'गोल्डन डोम' का डर

संक्षेप: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में दोनों नेताओं के बीच तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका से बहुत सारी चीजें मुफ्त मिलती हैं और उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक बार फिर अपने पड़ोसी देश कनाडा के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कनाडा सरकार पर आरोप लगाया कि वह ग्रीनलैंड के ऊपर प्रस्तावित विशाल मिसाइल रक्षा प्रणाली का विरोध कर रही है, जबकि यह प्रणाली कनाडा की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

'गोल्डन डोम' विवाद क्या है? ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड के ऊपर एक विशाल मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है, जिसे उन्होंने 'द गोल्डन डोम' नाम दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह सिस्टम अमेरिका के साथ-साथ कनाडा की भी रक्षा करेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ओटावा (कनाडा सरकार) इस योजना के खिलाफ है। ट्रंप ने लिखा- कनाडा 'गोल्डन डोम' के खिलाफ है, जबकि उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में मतदान किया है। चीन पहले साल में ही उन्हें 'खा जाएगा'!"

कनाडा और चीन के बीच नए संबंध यह विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब हाल ही में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बीजिंग का दौरा किया। कनाडा ने चीन के साथ आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यह अमेरिका के बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस यात्रा के दौरान कनाडाई कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने और चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए कोटा निर्धारित करने पर सहमति बनी। शुरुआत में ट्रंप ने इस पर नरमी दिखाई थी और कहा था- यह ठीक है। उन्हें (कार्नी को) यही करना चाहिए। लेकिन बाद में उनका रुख आक्रामक हो गया।

दावोस में आमने-सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में दोनों नेताओं के बीच तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका से बहुत सारी चीजें मुफ्त मिलती हैं और उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है। मार्क, अगली बार बयान देते समय यह याद रखना।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। दावोस से लौटने के बाद उन्होंने कहा- कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा नहीं है। कनाडा फल-फूल रहा है क्योंकि हम कनाडाई हैं। कार्नी ने कनाडा की संप्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि हम अपने घर के मालिक हैं। यह हमारा देश है और हमारा भविष्य है।

कूटनीतिक खटास और '51वां राज्य' विवाद केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कूटनीतिक परिणाम भी सामने आए। ट्रंप ने मार्क कार्नी को अपने तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण औपचारिक पत्र पोस्ट करके वापस ले लिया। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का विचार भी बार-बार उठाया है। हाल ही में उन्होंने एक एडिटेड नक्शा शेयर किया जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और क्यूबा को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था।