सुरक्षा गारंटी का सपना दिखा यूक्रेन को गच्चा दे गए ट्रंप, अमेरिकी सेना भेजने से इनकार

रूस-यूक्रेन युद्ध को साढ़े तीन साल हो चुके हैं, लेकिन शांति की संभावना अब भी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांतिदूत बताते हुए लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन किया, फिर वाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। इस अहम बैठक के बाद ट्रंप ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कि वे पुतिन और जेलेंस्की की आमने-सामने बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी- शांति समझौते के बाद यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से सुरक्षा गारंटी मिलेगी।

यूक्रेन को सिर्फ हवाई सुरक्षा हालांकि, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे अमेरिकी सेना को यूक्रेन की धरती पर नहीं उतारेंगे, बल्कि हवाई सुरक्षा प्रदान करेंगे। मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिका और यूरोप के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने यूक्रेन शांति समझौते की प्रक्रिया पर चर्चा की। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि पश्चिमी नेता समझौते पर जोर दे रहे हैं। शीर्ष अमेरिकी अधिकारी जनरल डैन केन ने 'यूक्रेन शांति समझौते के सर्वोत्तम विकल्पों' पर यूरोपीय सैन्य प्रमुखों के साथ मंगलवार शाम बातचीत की। यह चर्चा नाटो के 32 सदस्य देशों के सैन्य प्रमुखों की बुधवार को होने वाली वर्चुअल बैठक से पहले हुई।

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता के कट्टर आलोचक रहे ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश किसी भी समझौते को सुरक्षित करने के लिए अपनी सेना को जमीन पर उतारने को तैयार हैं। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे कुछ देश जमीन पर सेना उतारना चाहते हैं… हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, खासकर हवाई मार्ग से। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिकी सेना नहीं भेजने का क्या आश्वासन है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि आपको मेरा आश्वासन है, मैं राष्ट्रपति हूं।