'रूस के लिए लॉन्ड्री सर्विस है भारत', ट्रंप के सलाहकार का बड़ा हमला; फिर दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूसी तेल खरीद को लेकर एक बार फिर भारत पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत “क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट” (सेल्फ लॉन्ड्री सर्विस) बन गया है। नवारो ने कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे परिष्कृत कर ऊंचे दामों पर बेचने की प्रक्रिया से यूक्रेन युद्ध में परोक्ष रूप से वित्तीय मदद मिल रही है। नवारो का यह बयान उस समय आया है जब कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक लेख में भारत पर रूस और चीन दोनों से "करीबी संबंध" रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि भारत अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करता तो अगले हफ्ते अमेरिकी टैरिफ दोगुने हो सकते हैं। उन्होंने भारत को "टैरिफ का महाराजा" करार दिया है।

भारत को रूसी तेल की जरूरत नहीं- नवारो वाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में नवारो ने कहा, “यह कहना बकवास है कि भारत को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था चलाने के लिए रूसी तेल की जरूरत है। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब भारत लगभग 1% भी तेल रूस से नहीं खरीदता था। लेकिन युद्ध शुरू होते ही अचानक भारत की खरीद बढ़ गई।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत “अपने हाथों पर खून के धब्बे लगने से बच रहा है” और व्यापार से होने वाली कमाई को रूसी तेल की खरीद में लगा रहा है, जिससे मास्को की सैन्य ताकत और मजबूत हो रही है।

भारतीय रिफाइनर और रूसी कंपनियों की मिलीभगत का आरोप नवारो ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, “रूस अपने कच्चे तेल पर भारी छूट देता है और भारतीय रिफाइनर उससे साझेदारी करके परिष्कृत उत्पादों को अफ्रीका, एशिया और यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यह पूरी प्रक्रिया रूसी युद्ध मशीन को फंड मुहैया करा रही है। रोजाना एक मिलियन बैरल से अधिक तेल इसी तरह बेचा जा रहा है।”

अमेरिकी टैरिफ में भारी वृद्धि की चेतावनी उन्होंने ऐलान किया कि 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। नवारो ने धमकी देते हुए कहा, “भारत अपने हिस्से की जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं दिख रहा और इसी कारण हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।” हालांकि, नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें “महान नेता” बताया लेकिन साथ ही अपील की कि वे अपनी आर्थिक नीतियों और रूस से नजदीकियों पर पुनर्विचार करें।

नवारो ने तर्क दिया कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार से कमाई गई राशि को रूसी तेल खरीदने में लगा रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मॉस्को के यूक्रेन में सैन्य अभियान को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा, "यह पागलपन है, और राष्ट्रपति ट्रंप इस शतरंज के खेल को बखूबी समझते हैं। आपको इसके बारे में लिखना चाहिए। यही हो रहा है।"

चीन पर अलग रुख क्यों? जब उनसे पूछा गया कि चीन, जो रूस से कहीं अधिक तेल आयात करता है, उस पर समान दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा, तो नवारो ने कहा, “हमने पहले ही चीन पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं।” उन्होंने हालांकि साफ तौर पर यह नहीं कहा कि बीजिंग की तेल खरीद वाशिंगटन की टैरिफ नीति से जुड़ी है।

"शांति की राह नई दिल्ली से होकर जाती है" ट्रंप सलाहकार ने दोहराया कि यूक्रेन में शांति लाने के लिए भारत की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा, “भारत को समझना होगा कि उसकी आर्थिक पसंद सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि युद्ध और शांति का सवाल है। कई मायनों में शांति की राह नई दिल्ली से होकर जाती है।” नवारो ने अपने पुराने दावों को दोहराते हुए कहा कि "शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है।" उन्होंने पहले भी रूसी रिफाइनरों पर भारतीय समकक्षों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। इसके अलावा, उन्होंने भारत पर "अमेरिकी नौकरियां चुराने" और "अनुचित व्यापार प्रथाओं" के जरिए व्यापार को बाधित करने का भी आरोप लगाया।

भारत का रुख सख्त भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीद बाजार पर निर्भर करता है। इसके अलावा, भारत ने कहा है कि उसे रूस से तेल खरीद के लिए अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं। मंत्रालय ने तर्क दिया कि भारत के आयात बाजार की स्थितियों पर आधारित हैं और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता, जो 25-29 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली थी, रद्द कर दी गई है। इससे 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से राहत की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं।

भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं: विदेश मंत्री जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत न तो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और न ही 2022 के बाद मॉस्को के साथ उसके व्यापार में सबसे बड़ा उछाल आया है। यह रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाए जाने के बाद किसी शीर्ष सरकारी अधिकारी की संभवत: पहली स्पष्ट प्रतिक्रिया है।

मॉस्को की तीन दिवसीय यात्रा कर रहे जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। वह चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वह यूरोपीय संघ है।”

जयशंकर ने कहा, “हम वह देश नहीं हैं, जिसके साथ रूस के व्यापार में 2022 के बाद सबसे बड़ा उछाल आया है। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ देश दक्षिण में हैं।” उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने का समर्थक था, क्योंकि इससे ऊर्जा बाजार में स्थिरता आई।

विदेश मंत्री ने कहा, “हम वह देश हैं, जहां वास्तव में अमेरिकियों ने पिछले कुछ वर्षों में कहा है कि हमें वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीद भी शामिल है।” उन्होंने कहा, “संयोग से, हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और यह मात्रा बढ़ती जा रही है। इसलिए, ईमानदारी से कहें तो, हम आपकी ओर से दिए गए तर्क से बहुत हैरान हैं।”