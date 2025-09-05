Trump to host tech CEOs at White House dinner, Elon Musk excluded Which Indians are invited टेक कंपनियों के CEO को ट्रंप दे रहे रात्रिभोज, दोस्त रहे एलन मस्क से बनाई दूरी; किन-किन भारतीयों को न्योता, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump to host tech CEOs at White House dinner, Elon Musk excluded Which Indians are invited

टेक कंपनियों के CEO को ट्रंप दे रहे रात्रिभोज, दोस्त रहे एलन मस्क से बनाई दूरी; किन-किन भारतीयों को न्योता

जिन भारतवंशियों को डिनर पार्टी के लिए न्योता मिला है, उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, टिब्को सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष विवेक रणदिवे, पैलंटिर के कार्यकारी श्याम शंकर का भी नाम शामिल है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनFri, 5 Sep 2025 07:40 AM
share Share
Follow Us on
टेक कंपनियों के CEO को ट्रंप दे रहे रात्रिभोज, दोस्त रहे एलन मस्क से बनाई दूरी; किन-किन भारतीयों को न्योता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आधिकारिक आवास वाइट हाउस में दिग्गज और मशहूर टेक कंपनियों के सीईओ को आज रात्रिभोज दे रहे हैं। हालांकि, अतिथियों की सूची में उनके दोस्त और स्पेसएक्स एवं टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को शामिल नहीं किया गया है। एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती में पिछले दिनों दरार पड़ चुकी है। बहरहाल, जिन सीईओ को इस रात्रिभोज में आमंत्रित किया गया है,उनमें अधिकांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के लोग हैं।

वाइट हाउस के अनुसार, यह रात्रिभोज पहले रोज़ गार्डन में आयोजित करने की योजना थी, जहाँ ट्रंप ने हाल ही में घास की जगह मेज़ों, कुर्सियों और छतरियों की व्यवस्था की है, जो फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित उनके मारा-ए-लागो एस्टेट के बाहरी ढाँचे से मिलती-जुलती है। लेकिन गुरुवार दोपहर वॉशिंगटन में हुई बारिश और खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को स्टेट डाइनिंग रूम में स्थानांतरित कर दिया है।

हमारा भविष्य अब विज्ञान कथा नहीं

वाइट हाउस के अधिकारी के मुताबिक, यह रात्रिभोज गुरुवार दोपहर वाइट हाउस में हुई नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा कार्य बल की बैठक के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप कर रही हैं, जिसमें कुछ प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने सत्र की शुरुआत करते हुए कहा, "रोबोट आ गए हैं। हमारा भविष्य अब विज्ञान कथा नहीं रहा।"

ये भी पढ़ें:भारत पर टैरिफ लगाना बेहद जरूरी, क्योंकि… अमेरिकी कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की दलील

किन-किन भारतीयों को न्योता?

वाइट हाउस ने रात्रिभोज के लिए जिन सीईओ की लिस्ट जारी की है, उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स, एप्पल के सीईओ टिम कुक, मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और प्रमुख आईटी कंपनियों के लगभग एक दर्जन अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इनमें कुछ भारतीय सीईओ को भी शामिल किया गया है। जिन भारतवंशियों को डिनर पार्टी के लिए न्योता मिला है, उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, टिब्को सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष विवेक रणदिवे, पैलंटिर के कार्यकारी श्याम शंकर का भी नाम शामिल है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप-मोदी के बीच थे अच्छे संबंध, लेकिन अब...पूर्व अमेरिकी NSA का बड़ा दावा

इससे पहले टास्क फोर्स की बैठक में भाग लेने वालों में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के अध्यक्ष और सीईओ अरविंद कृष्णा और Code.org के अध्यक्ष कैमरन विल्सन शामिल थे। वाइट हाउस ने आगे पुष्टि की कि रात्रिभोज के आमंत्रितों में गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन और सह-संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमैन, ओरेकल के सीईओ सफ्रा कैट्ज़, ब्लू ओरिजिन के सीईओ डेविड लिम्प, स्केल एआई के संस्थापक और सीईओ एलेक्जेंडर वांग और शिफ्ट4 पेमेंट्स के सीईओ जेरेड इसाकमैन भी शामिल हैं।

Donald Trump Elon Musk

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।