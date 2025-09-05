टेक कंपनियों के CEO को ट्रंप दे रहे रात्रिभोज, दोस्त रहे एलन मस्क से बनाई दूरी; किन-किन भारतीयों को न्योता

जिन भारतवंशियों को डिनर पार्टी के लिए न्योता मिला है, उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, टिब्को सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष विवेक रणदिवे, पैलंटिर के कार्यकारी श्याम शंकर का भी नाम शामिल है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आधिकारिक आवास वाइट हाउस में दिग्गज और मशहूर टेक कंपनियों के सीईओ को आज रात्रिभोज दे रहे हैं। हालांकि, अतिथियों की सूची में उनके दोस्त और स्पेसएक्स एवं टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को शामिल नहीं किया गया है। एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती में पिछले दिनों दरार पड़ चुकी है। बहरहाल, जिन सीईओ को इस रात्रिभोज में आमंत्रित किया गया है,उनमें अधिकांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के लोग हैं।

वाइट हाउस के अनुसार, यह रात्रिभोज पहले रोज़ गार्डन में आयोजित करने की योजना थी, जहाँ ट्रंप ने हाल ही में घास की जगह मेज़ों, कुर्सियों और छतरियों की व्यवस्था की है, जो फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित उनके मारा-ए-लागो एस्टेट के बाहरी ढाँचे से मिलती-जुलती है। लेकिन गुरुवार दोपहर वॉशिंगटन में हुई बारिश और खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को स्टेट डाइनिंग रूम में स्थानांतरित कर दिया है।

हमारा भविष्य अब विज्ञान कथा नहीं वाइट हाउस के अधिकारी के मुताबिक, यह रात्रिभोज गुरुवार दोपहर वाइट हाउस में हुई नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा कार्य बल की बैठक के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप कर रही हैं, जिसमें कुछ प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने सत्र की शुरुआत करते हुए कहा, "रोबोट आ गए हैं। हमारा भविष्य अब विज्ञान कथा नहीं रहा।"

किन-किन भारतीयों को न्योता? वाइट हाउस ने रात्रिभोज के लिए जिन सीईओ की लिस्ट जारी की है, उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स, एप्पल के सीईओ टिम कुक, मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और प्रमुख आईटी कंपनियों के लगभग एक दर्जन अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इनमें कुछ भारतीय सीईओ को भी शामिल किया गया है। जिन भारतवंशियों को डिनर पार्टी के लिए न्योता मिला है, उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, टिब्को सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष विवेक रणदिवे, पैलंटिर के कार्यकारी श्याम शंकर का भी नाम शामिल है।