युद्ध खत्म करो नहीं तो दे देंगे टॉमहॉक मिसाइलें... ट्रंप ने पुतिन को दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वह ( रूस ) यूक्रेन के साथ चल रहे लंबे युद्ध को जल्द समाप्त नहीं करता, तो अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है। ट्रंप ने इजरायल रवाना होने से पहले एयर फोर्स वन विमान में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि अगर यह युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो मैं उन्हें टॉमहॉक मिसाइलें भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि टॉमहॉक एक शानदार हथियार है, बेहद घातक और आक्रामक। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वह रूस को चेतावनी देंगे कि यदि युद्ध नहीं थमा, तो हम ऐसा कदम उठा सकते हैं।

इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि शायद हम ऐसा न करें, या शायद करें ही। मुझे लगता है कि इस संभावना को सामने रखना चाहिए। ट्रंप का यह बयान रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ उनकी फोन वार्ता के बाद आया है। ट्रंप ने बताया कि उस बातचीत में उन्होंने टॉमहॉक मिसाइलें भेजने की संभावान का जिक्र किया था। युद्ध के बारे में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे वास्तव में लगता है कि अगर पुतिन इस मुद्दे को सुलझा लें, तो यह बेहतर होगा, और अगर नहीं, तो यह उनके लिए ही घातक साबित होगा।

बता दें कि ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब रूस ने रातोंरात यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर हमला किया, जो सर्दियों से पहले यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को ध्वस्त करने के उसके अभियान का हिस्सा है। दूसरी ओर रूस ने अमेरिका द्वारा यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने की संभावना पर गहरी चिंता जताई है। पुतिन ने पहले ही कहा है कि अमेरिका का यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देना मॉस्को-वाशिंगटन संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा।