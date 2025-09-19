Trump Tariff Anti American Sentiments Growing in Canada Ambassador Says Im Disappointed I came here मुझे निराशा है कि मैं यहां आया; कनाडा में बढ़ रही अमेरिका विरोधी भावनाएं देख भड़के राजदूत, International Hindi News - Hindustan
मुझे निराशा है कि मैं यहां आया; कनाडा में बढ़ रही अमेरिका विरोधी भावनाएं देख भड़के राजदूत

होएकस्ट्रा ने कनाडाई राजनेताओं पर अमेरिका-विरोधी लहजे में अभियान चलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह रवैया जारी है। उन्होंने कहा कि मुझे निराशा है कि मैं कनाडा आया - एक ऐसा कनाडा जहां ऐसे कनाडाई लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो अमेरिकी-कनाडाई संबंधों के प्रति भावुक हों।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, ओटावाFri, 19 Sep 2025 04:08 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाया है, जिससे अमेरिका विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। इसको लेकर कनाडा में अमेरिकी राजदूत पीट होएकस्ट्रा ने निराशा व्यक्त की है। हैलिफैक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, होएकस्ट्रा ने कहा कि अप्रैल में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद से अमेरिका के प्रति नकारात्मक रुख देखकर वह हैरान हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे निराशा है कि मैं कनाडा आया - एक ऐसा कनाडा जहां ऐसे कनाडाई लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो अमेरिकी-कनाडाई संबंधों के प्रति भावुक हों।" होएकस्ट्रा ने कनाडाई राजनेताओं पर अमेरिका-विरोधी लहजे में अभियान चलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह रवैया जारी है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हाल ही में संसद में कहा कि कनाडा का इस समय दुनिया भर में अमेरिका के साथ सबसे अच्छा समझौता है, जिसका होएकस्ट्रा ने एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वागत किया।

उन्होंने वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन की आलोचना की, जिन्होंने टैरिफ टकराव को बार-बार युद्ध बताया। इस भाषा को एक खतरनाक स्थान बताते हुए होएकस्ट्रा ने तर्क दिया कि यदि कनाडा वास्तव में व्यापार युद्ध में है, तो देश को यह पता चल जाएगा। होकेस्ट्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई टिप्पणी कि कनाडा का इस समय दुनियाभर में अमेरिका के साथ सबसे अच्छा समझौता है, ने बहस के स्वर और भाव को शांत करने" में मदद की है।

शैम्पेन ने सीबीसी न्यूज सहित पत्रकारों से कहा, "जब एल्युमीनियम की बात आई, तो हम युद्ध के दौरान भी वहीं थे, जब स्टील की बात आई, तो हम युद्ध के दौरान भी वहीं थे। जाहिर है, जब कोई मुंह मोड़ लेता है, तो आपको कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के तरीके ढूंढने होंगे और नए बाजारों, नए उद्योगों की तलाश करनी होगी।" होएकस्ट्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना एक खतरनाक कदम है।" बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने बार-बार कनाडा पर कब्जा करने की धमकी दी है। उन्होंने अक्सर कहा है कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनकर ही अपने सामानों पर टैरिफ से बच सकता है।

Donald Trump Canada

