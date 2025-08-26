'टेक्सास में इस्लाम का खात्मा कर दूंगी', ट्रंप समर्थक ने जलाई कुरान; कौन हैं वैलेंटिना गोमेज?

टेक्सास की रिपब्लिकन उम्मीदवार वैलेंटिना गोमेज ने कुरान जलाने का वीडियो साझा कर विवाद खड़ा किया, जिसकी मुस्लिम समूहों और नेताओं ने कड़ी निंदा की। यह उनकी इस्लाम विरोधी और उत्तेजक कृत्यों की श्रृंखला में नया विवाद है।

टेक्सास से रिपब्लिकन पार्टी की कांग्रेसनल उम्मीदवार वैलेंटिना गोमेज ने एक बार फिर विवादों को जन्म दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान को आग के हवाले करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मैं टेक्सास में इस्लाम का खात्मा कर दूंगी, हे ईश्वर, मेरी मदद करो। मुसलमान ईसाई देशों पर कब्जा करने के लिए बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं। मुझे कांग्रेस तक पहुंचने में मदद करो ताकि तुम्हें कभी भी उनकी बेवकूफी भरी चट्टान के आगे झुकना न पड़े।"

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप की कट्टर समर्थक गोमेज ने विवादास्पद कदम उठाया हो। मई में, उन्होंने टेक्सास स्टेट कैपिटल में आयोजित एक मुस्लिम नागरिक सहभागिता कार्यक्रम, जिसे टेक्सास मुस्लिम कैपिटल डे के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हस्तक्षेप किया था। इस दौरान उन्होंने माइक्रोफोन छीनकर इस्लाम विरोधी भड़काऊ बयान दिए। वायरल हुए फुटेज में वे कहती नजर आईं, "टेक्सास में इस्लाम का कोई स्थान नहीं है। मुझे संसद में पहुंचने में मदद करें ताकि हम अमेरिका के इस्लामीकरण को रोक सकें। मैं केवल ईश्वर से डरती हूं।" इस आयोजन में प्रार्थनाएं, प्रशिक्षण सत्र और सांसदों के साथ बैठकें शामिल थीं। उनके इस व्यवहार की सिविल राइट्स समूहों, विशेष रूप से काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) ने कड़ी निंदा की, जिन्होंने उनकी बयानबाजी को खतरनाक करार देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया।

विवादों का सिलसिला कुरान जलाने की घटना गोमेज की भड़काऊ हरकतों में एक नया इजाफा है। दिसंबर 2024 में, उन्होंने एक कैंपेन वीडियो जारी किया था, जिसमें एक हुड पहने हुए अप्रवासी की नकली फांसी को दर्शाया गया था। उन्होंने हिंसक अपराधों में आरोपी अनियंत्रित अप्रवासियों के लिए "सार्वजनिक फांसी" की मांग की थी। इस फुटेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हिंसक सामग्री के नियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा, इस साल की शुरुआत में, उन्होंने एलजीबीटीक्यू+ साहित्य को जलाने का वीडियो बनाया और वादा किया कि अगर वह चुनी गईं तो ऐसी सामग्री पर प्रतिबंध लगा देंगी। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदायों को भी अपने बयानों में निशाना बनाया।

कौन हैं वैलेंटिना गोमेज? वैलेंटिना गोमेज का जन्म 8 मई, 1999 को कोलंबिया के मेडेलिन में हुआ था। 2009 में उनका परिवार अमेरिका चला गया और न्यू जर्सी के जर्सी सिटी में बस गया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे रियल एस्टेट निवेशक के रूप में काम करती थीं। 2024 में, उन्होंने मिसौरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन रिपब्लिकन प्राइमरी में केवल 7.4% वोट हासिल कर छठे स्थान पर रहीं। बार-बार चुनावी असफलताओं और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियम उल्लंघन के कारण प्रतिबंध झेलने के बावजूद, गोमेज ने भड़काऊ कंटेंट के जरिए ऑनलाइन अपनी पहचान बनाई है। वे खुद को कट्टर दक्षिणपंथी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो विवादों से नहीं डरतीं।

सोशल मीडिया और प्रतिक्रियाएं गोमेज के कुरान जलाने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। कई यूजर्स ने इसे नफरत भड़काने वाला और धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला कृत्य बताया। एक एक्स यूजर ने लिखा, "यह राजनीति नहीं, उकसावे की कार्रवाई है। जब मस्जिदें जलने लगेंगी, याद रखें: यह वही चिंगारी थी जिसे टेक्सास जीओपी ने हवा दी।" वहीं, गोमेज ने अपने बचाव में कहा, "आप उस धर्म के साथ शांति नहीं बना सकते जो पहले ही आप पर युद्ध की घोषणा कर चुका है।"