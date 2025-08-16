Trump stumbles on red carpet in front of Putin people are askin what kind of strong leader is this फिट पुतिन के सामने लाल कार्पेट पर ढंग से चल भी नहीं पाए ट्रंप, लोग पूछ रहे- यह कैसा मजबूत नेता?, International Hindi News - Hindustan
फिट पुतिन के सामने लाल कार्पेट पर ढंग से चल भी नहीं पाए ट्रंप, लोग पूछ रहे- यह कैसा मजबूत नेता?

कालीन पर चलते समय ट्रंप के लड़खड़ाती कदमों ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का सिलसिला शुरू कर दिया। कई यूजर ने व्यंग्य किया कि अगर यह घटना पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई होती तो मीडिया में इसे कहीं अधिक तवज्जो दी जाती।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:20 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते समय 79 वर्षीय ट्रंप के लड़खड़ाते हुए लाल कालीन पर चलते हुए वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। वहीं, पुतिन इस दौरान काफी फिट नजर आए। शुक्रवार को अलास्का में हुई इस उच्च-स्तरीय शिखर बैठक में ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन संकट पर कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिखाई, हालांकि दोनों नेताओं ने आपसी तालमेल और कुछ क्षेत्रों में सहमति जताई।

बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, “हमारी बैठक बेहद उत्पादक रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। कुछ मुद्दे अब भी बाकी हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है।”

लड़खड़ाती चाल, सोशल मीडिया में बवाल

वार्ता से पहले लाल कालीन पर चलते समय ट्रंप के अस्थिर कदमों ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का सिलसिला शुरू कर दिया। कई यूजर ने व्यंग्य किया कि अगर यह घटना पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई होती तो मीडिया में इसे कहीं अधिक तवज्जो दी जाती। एक यूजर ने लिखा, “अगर यह बाइडेन के साथ होता, तो इस पर किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बन चुकी होतीं।”

एक दूसरे यूजर ने कहा, “अगर यह शराब जांच परीक्षण होता तो ट्रंप सीधे जेल जाते।” एक अन्य ने लिखा, “पुतिन से मिलते समय ट्रंप का ऐसे लड़खड़ाना उनके ‘मजबूत नेता’ वाले दावे पर सवाल उठाता है।”

आपको बता दें कि जुलाई में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की थी कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी (Chronic Venous Insufficiency) नामक बीमारी है। इस स्थिति में पैरों की नसें खून को प्रभावी ढंग से हृदय तक नहीं पहुंचा पातीं, जिससे निचले हिस्से में सूजन, त्वचा में बदलाव और टखनों के फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यही कारण उनके चलने की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

