हार के बाद ट्रंप का बड़ा ऐक्शन, बदला सबसे भरोसेमंद चेहरा; स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस की कमान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सुसी वाइल्स की जगह स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद हुए इस बदलाव के पीछे क्या है वजह?

व्हाइट हाउस में बड़ा फेरबदल, ट्रंप ने सुसी वाइल्स की जगह कट्टर सहयोगी स्टीफन मिलर को चुना (Photo by AFP)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अपने करीबी सहयोगी स्टीफन मिलर को नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। वह सुसी वाइल्स की जगह लेंगे, जिन्होंने गुरुवार शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रंप ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। यह बदलाव सोमवार से प्रभावी होगा। सुसी वाइल्स अब ट्रंप के राजनीतिक संगठन के साथ काम करेंगी।

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके कुछ ही दिनों बाद हुआ यह फेरबदल ट्रंप प्रशासन में पहला बड़ा बदलाव है। चुनावी नतीजों के बाद ट्रंप अपनी राजनीतिक टीम की रणनीति से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस की सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपना इस बात का संकेत है कि ट्रंप अपनी मौजूदा नीतियों और काम करने के तरीके में कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं हैं।

चुनावी हार के बाद ट्रंप ने बदली अपनी टीम मिडटर्म चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरुआत में ट्रंप ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी हार को लेकर मीडिया कवरेज बढ़ने के साथ उनकी नाराजगी भी बढ़ती गई। व्हाइट हाउस में भी इसका असर दिखाई देने लगा और प्रशासन के भीतर अलग-अलग गुटों के बीच मतभेद बढ़ने लगे।

चुनाव की रात ईस्ट रूम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने अपनी राजनीतिक टीम की रणनीति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने पार्टी की हार के लिए रणनीतिक चूकों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान सुसी वाइल्स भी उन लोगों में शामिल थीं, जिन्हें ट्रंप ने चुनावी नतीजों के लिए जिम्मेदार माना।

मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, चुनाव में हार के बाद ट्रंप के कई सहयोगियों और करीबियों ने उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों में बदलाव करने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि व्हाइट हाउस के कामकाज और राजनीतिक रणनीति में बदलाव की जरूरत है।

कौन हैं स्टीफन मिलर, जिन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी? स्टीफन मिलर लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हैं। वह फिलहाल व्हाइट हाउस में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर कार्यरत थे। ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियों को तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है।

मिलर ट्रंप की दूसरी पारी के सबसे प्रभावशाली और विवादित सलाहकारों में गिने जाते हैं।

उन्होंने ट्रंप की आव्रजन नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पिछले एक साल में उनके कामकाज का दायरा बढ़ा है। वह घरेलू नीतियों के कई अहम क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं।

वह कार्यकारी शक्तियों के व्यापक इस्तेमाल के समर्थक रहे हैं।

साल 2015 में ट्रंप के पहले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के समय से ही वह उनके साथ जुड़े हुए हैं। ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में अपने सहयोगियों से यह भी पूछा था कि क्या स्टीफन मिलर सुसी वाइल्स की जगह चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी संभालने के लिए सही विकल्प होंगे। इस दौरान उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक जे क्लेटन के नाम पर भी विचार किया था।

सुसी वाइल्स ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने सुसी वाइल्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार काम किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाइल्स अब उनके राजनीतिक संगठन के साथ काम करेंगी।

वहीं, सुसी वाइल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काम करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वह उन उपलब्धियों का हिस्सा रहीं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने मिलकर हासिल किया है। वाइल्स ने आगे कहा, ‘भले ही मेरी भूमिका बदल रही है, लेकिन राष्ट्रपति और उनके मिशन के प्रति मेरी प्रतिबद्धता कभी नहीं बदलेगी।’

ट्रंप की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ थीं सुसी वाइल्स सुसी वाइल्स व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला थीं। वह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की कैंपेन मैनेजर भी रही थीं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में चार चीफ ऑफ स्टाफ बदले गए थे, लेकिन वाइल्स ने उन सभी के मुकाबले इस पद पर अधिक समय तक काम किया।

वाइल्स ने ट्रंप के काम करने के तरीके और उनकी प्राथमिकताओं में बुनियादी बदलाव करने के बजाय उनके आसपास मौजूद प्रभावशाली लोगों के जरिए प्रशासनिक एजेंडे को दिशा देने की रणनीति अपनाई थी।